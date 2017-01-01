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Tatvan'da sokak hayvanları yararına kermes



(Fotoğraflı)



Hakan Okay

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir araya gelen hayvan severler, sokak hayvanları yararına kermes düzenledi.

İlçenin Van Gölü sahilinde düzenlenen kermeste, hayvan severler kendi imkanlarıyla yiyecek ve hediyelik ürünler hazırlayarak satışa sundu. İki gün boyunca devam edecek olan kermesin tüm gelirleri, sokak hayvanlarının yiyecek ve sağlık ihtiyaçları için kullanılacak.

Düzenlenen kermes ile ilgili bilgi veren Bir Damla Yaşam Derneği üyesi Nurcan Güneri, "Bitlis ve ilçelerindeki gönüllü hayvan sever arkadaşlarımız ile birlikte program yaparak, yaklaşık 15 gün öncesinden hazırlık yapmaya başladık. Kendi imkanlarımızla ilk etapta hediyelik eşyalar hazırladık ve son gün ise yiyecek hazırlığı yapıldı. Şimdi de bunları burada sergilemişiz. Buradan elde edilecek olan gelir tamamıyla sokak hayvanları ihtiyaçlarında kullanılacak. Kermese vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi ve bazıları bizim aracılığımızla sokak hayvanı sahiplenmek istediğini belirtti. İlgilerinden dolayı teşekkür ederim" diye konuştu.

Kermese yoğun ilgi gösteren vatandaşlar ise, yemek ve hediyelik eşya satın alarak katkı sundu.

(HO-MSA-Y)



21.05.2017 17:38:46 TSI

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