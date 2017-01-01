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Kaymakam Gözen Yağmur Dualarına Katıldı



(Fotoğraflı)



Serkan Şansever

ÇORUM (İHA) - Sungurlu Kaymakamı Mitat Gözen davetleri geri çevirmiyor.

Sungurlu Kaymakamı Mitat Gözen Karaçay, Terzili, İnegazili ve Yarım Söğüt köylerinde yağmur dualarına katıldı.

Kaymakam Gözen, "Yağmur dualarımız aslında birlik ve beraberliğimizi sağlayan önemli bir kültürümüz. Bereket ve rahmet için vatandaşlarımızla birlikte ellerimizi semaya açıyoruz. Gönüller ve dualar bir, inşallah dualarımız kabul olur." dedi.

Yağmur duası içi köylere giden kaymakam Gözen'i İl Genel Meclisi üyeleri Ünal Cevizci ve Ramazan Kelepircioğlu'da yalnız bırakmadı.

(SŞ-BÖ)



21.05.2017 18:49:26 TSI

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