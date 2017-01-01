YEREL HABERLER / MALATYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ankara Elazığlılar Derneği'nden MASTÖB'e tebrik ziyareti

Ankara Elazığlılar Derneği'nden MASTÖB'e tebrik ziyareti



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Ankara Elazığlılar Derneği yöneticileri, Evkur Yeni Malatyaspor'un Süper Lige çıkması münasebetiyle Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği (MASTÖB) Ankara Şubesine tebrik ziyaretinde bulundular.

Ankara Elazığlılar Derneği Başkanı Prof .Dr. Haşim Çakırbay, Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Evkur Yeni Malatyaspor'un Süper Lige çıkmasından dolayı (MASTÖB) Ankara Şubesini ziyaret ederek, Şube Başkanı Kamil Göksu'yu ve MASTÖB üyelerini tebrik etti. Ziyarette MASTÖB Ankara Şube Başkanı Kamil Göksu, Prof .Dr. Haşim Çakırbay'a 44 numaralı Evkur Yeni Malatyaspor forması hediye ederken Çakırbay'da Göksu'ya çiçek verdi. Evkur Yeni Malatyaspor'un Süper Lige çıkmasının kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Çakırbay, "Doğu illerimizi temsilen Yeni Malatyasporumuzun Süper Ligde başarı sağlayacağını umut ediyor, takıma başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

MASTÖB Ankara Şube Başkanı Kamil Göksu ise, ziyaretten duyduğu menuniyeti dile getirerek, "İki komşu ve kardeş ilimizin dostluk ve kardeşlik bağları bu tür ziyaretlerle daha da güçlenecektir. Biz dost ilimiz Elazığ ile her alanda dayanışma içinde olmaktan son derece mutluluk duyarız" şeklinde konuştu.

(BT-SD-Y)



21.05.2017 19:10:38 TSI

NNNN

