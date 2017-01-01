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Başkan Hüseyin Özgün güven tazeledi



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adıyaman İl Başkanlığı tarafından yapılan 12. olağan kongrede tek listeyle gidilen seçimde MHP Adıyaman İl Başkanlığı'na Hüseyin Özgün yeniden başkan seçildi.

Adıyaman Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen kongreye, MHP Adıyaman İl Başkanı Hüseyin Özgün, Ülkü Ocakları Adıyaman İl Başkanı Ali Önat, partililer ile çok sayıda kişi katıldı. Polis ekiplerince yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan kongrede 571 delegenin oy kullandığı tek listeyle gidilen seçimde 248 oydan 235 oy geçerli 13 oy ise geçersiz sayıldı.

235 oy alarak yeniden başkan seçilen Hüseyin Özgün herkese teşekkür etti. Özgün, başarılı çalışmalara imza atacaklarını söyleyerek, MHP'nin Adıyaman'da çıtasını üst seviyelere taşıyacağını kaydetti.

(CK)



21.05.2017 19:11:54 TSI

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