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MHP İl Başkanlığı kongresi yapıldı



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - MHP Nevşehir İl Başkanlığı olağan 12. Kongresi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezinde yapıldı.

MHP İl Başkanlığı 12.olağan kongresi Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezinde yapıldı. 600 delegenin kayıtlı olduğu kongrede 426 üye oy kullandı Kullanılan oylar sonrasında mevcut İl Başkanı İlhan Kaya 232 oy alarak yenide İl Başkanı olarak seçilirken diğer aday Yahya Leblebici ise 196 oy aldığı kongrede 2 oy ise geçersiz sayıldı.

(COŞ-AÖ-Y)



21.05.2017 19:26:52 TSI

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