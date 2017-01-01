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TYB Erzurum Şubesi'nde Bingöl ve Çalmaşır ile türküler dile geldi

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 08:56
TYB Erzurum Şubesi'nde Bingöl ve Çalmaşır ile türküler dile geldi
TYB Erzurum Şubesi'nde Bingöl ve Çalmaşır ile türküler dile geldi

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Erzurum Şubesinin mayıs ayındaki misafiri "Türkülerde Yaşayan Şehir Erzurum" kitabının yazarı; şair-yazar İsmail Bingöl ile TRT sanatçılarından Mehmet Çalmaşır oldu.
"Her Ay Bir Kitap Etrafında Buluşuyoruz" programlarının 2017 yılının ilk dönemindeki son buluşması, sona erdi. İsmail Bingöl'ün türkü tadındaki sohbetine, Mehmet Çalmaşır türkülerle eşlik edince dinleyiciler de unutulmaz dakikalar yaşadı.
Hatıraların, şiirlerin ve türkülerin kucaklaştığı programda şair İsmail Bingöl; Erzurum'un türkülerin derlenmesindeki yetiştirdiği isimlerle TRT repertuvarında önemli bir yeri olduğunu söyledi. Türkü söyleyen, dinleyen bir şehirde Raci Alkır, Mükerrem Kemertaş, Hulusi Seven gibi isimlerin eserleri ile var olmaya devam ettiğini belirten Bingöl; Mehmet Çalmaşır'ın bu halkanın önemli isimlerinden biri olduğunu anlattı.
Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde çalışmalarını yürüten, gençlerin yetişmesi için çaba sarf eden Mehmet Çalmaşır söylediği türkülerle programa renk kattı.
Programın bitişinde Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Mevlüt Doğan, Bingöl ve Çalmaşır'a plaket takdim etti.
Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şube Başkanı M.Hanefi İspirli; Bingöl ve Çalmaşır'a teşekkür ederek katılımcılara yeni dönemde yapacakları çalışmaları anlattı.
Toplu fotoğraf çekilmesinin ardından program sone erdi.
(ERZ-AA-Y)

22.05.2017 08:56:14 TSI
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