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Nail Usta'nın meslek aşkı

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 09:17
Nail Usta'nın meslek aşkı
Nail Usta'nın meslek aşkı
- 47 yıllık terzi'den gençlere nasihat: Sadakatli olun

(Fotoğraflı)

AYDIN (İHA) - Aydın'ın İncirliova İlçesi'nde 47 yıldır terzilik yapan Nail Akyol, günümüz gençliğinin en büyük sıkıntısının sadakatten yoksunluk olduğunu söyledi. İşine olan sevgisi ve saygısı sayesinde hayata tutunduğunu belirten Akyol, "Herkes işlerin durgunluğundan dert yanıyor ama ben işini doğru düzgün yapıp da işsizlik sıkıntısı yaşayan görmedim" dedi.
İlkokulu bitirdikten sonra 6 yıl çıraklık yaparak terzilik mesleğini öğrendiğini ve 47 yıldır iğne ile çalıştığını belirten Nail Akyol, "Benim gençliğimde İncirliova'nın nüfusu mevcut nüfusun çeyreğinden daha azdı. Ancak o zaman 30'un üzerinde terzi vardı. Nüfus artarak devam etti terzilik yapanların sayısı da her geçen gün azaldı. İşim sayesinde çocuklarımı yetiştirdim. Mal mülk sahibi oldum, en önemlisi düzenli bir yaşantı sayesinde sağlığımı korudum. Ustalarıma her zaman şükürle anıyorum ama kendimiz çırak bulamıyoruz" dedi.
İşini çok sevdiğini ve işine olan sevdasından dolayı çalışmayı bırakamadığını belirten Nail Akyol, "Günümüzde herkes işsizlikten dert yanıyor ama sadakatli çalışan da yok. Maalesef tüketim toplumu yetiştirdik" dedi.
(İK)

22.05.2017 09:17:46 TSI
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