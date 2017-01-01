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Yenipazar'ın en küçük pidecisi

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 09:42
Yenipazar'ın en küçük pidecisi
Yenipazar'ın en küçük pidecisi

(Fotoğraflı)

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Yenipazar ilçesinde yaşayan 4 yaşındaki Yağmur, mahareti ve bilgisi ile 40 yıllık pide ustalarına taş çıkartıyor.
25 yıldır Yenipazar'da kızının adını verdiği dükkanında pidecilik yapan Hasan Akgın'ın kızı Yağmur, enerjisi ve pide ustalığına olan merakı ile tüm müşterilerin sevgilisi oldu.
8 yaşındaki abisi Sertaç Akgın ile 2 yaşından bu yana pide dükkanından ayrılmayan ve babasına yardım eden Yağmur, müşterilere yaptığı servisler ile de görenleri hayrete düşürüyor.
Kızının kendilerine ait pide dükkanında büyüdüğünü bu nedenle mesleğe ilgi duyduğunu söyleyen baba Akgın, "Yağmur yaşıtlarına göre oldukça yetenekli bir çocuk. Burada bana yardımcı oluyor. Çok konuşkan, bu nedenle gelen müşteriler onu çok seviyor. Fakat ben onun okumasını istiyorum. Pideciliğin gecesi gündüzü belli değil" dedi.
(ES-MB-Y)

22.05.2017 09:42:50 TSI
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