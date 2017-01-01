YEREL HABERLER / ÇANAKKALE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Umurbey'e yeni park alanı

Umurbey'e yeni park alanı



(Fotoğraflı)



Gürkan Düzenli

ÇANAKKALE (İHA) - Umurbey'in en geniş parkı için çalışmalar devam ediyor.

Bahriye caddesi üzerindeki park alanında düzenleme çalışmaları başladı. Başkan Sami Yavaş'ın da incelemelerde bulunduğu park alanında oyun parkının yanı sıra dinlenme alanı, yürüyüş parkuru da yer alacak. Parkın içinde kalan içme suyu çeşmesi de yerinde kalmak kaydıyla düzenlenecek. Çalışmalarımız en kısa sürede tamamlanarak, çocuklar ve halkın hizmetine açılacak.

(GD)



22.05.2017 10:04:42 TSI

NNNN

