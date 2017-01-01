Umurbey'e yeni park alanı
(Fotoğraflı)
Gürkan Düzenli
ÇANAKKALE (İHA) - Umurbey'in en geniş parkı için çalışmalar devam ediyor.
Bahriye caddesi üzerindeki park alanında düzenleme çalışmaları başladı. Başkan Sami Yavaş'ın da incelemelerde bulunduğu park alanında oyun parkının yanı sıra dinlenme alanı, yürüyüş parkuru da yer alacak. Parkın içinde kalan içme suyu çeşmesi de yerinde kalmak kaydıyla düzenlenecek. Çalışmalarımız en kısa sürede tamamlanarak, çocuklar ve halkın hizmetine açılacak.
(GD)
22.05.2017 10:04:42 TSI
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