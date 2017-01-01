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Döşemealtı'na trafik parkı



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Döşemealtı Belediyesi tarafından Yeşilbayır Mahallesi'nde yapımına başlanan Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda kaba inşaat tamamlandı.

Yeşilbayır Mahallesi'nde 8 dönüm alan üzerine projelendirilen trafik eğitim parkında kaba inşaat ve saha tesfiye çalışmaları biterken, aydınlatmalar için elektrik tesisatı, çok amaçlı spor kullanım alanlarının alt yapı işlemleri su tesisatlarında sona gelindi. Temmuz ayında tamamlanarak hizmete girecek olan ilçenin ilk ve tek Çocuk Trafik eğitim parkı en yeni teknolojik özellikleri nedeniyle örnek proje olarak gösteriliyor.



Engelli bireyler de faydalanabilecek

Engelli vatandaşların kullanımına uygun olarak projelendirilen parkta, fıskiyeli havuzun yanı sıra, meydan, çocuklar için oyun alanı, otopark, idari bina, garaj, tamirhane, tenis kortu, basketbol, voleybol ve futbol sahaları, koşu ve yürüyüş parkuru ile yeşil alanlar bulunuyor.



Örnek proje

Alt yapı çalışmaları, kafeterya, idari bina ve garaj bölümünün kaba inşaatı ile saha tesfiye işlemlerinin bitirildiği çok amaçlı Trafik eğitim parkında ince işçilik olarak bilinen bölümlerinin büyük bir kısmı tamamlandı. Çok amaçlı spor alanının beton döküm işleminin yapıldığı parkta toplam 15 işçi çalışıyor.

(SÇ-SÇ-Y)



22.05.2017 10:07:17 TSI

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