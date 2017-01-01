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ERÜ'de Kozmik Söyleşi ve Bilim Etkinliği Düzenlendi



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Astronomi ve Uzay Bilimleri Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından "Kozmik Söyleşi ve 2,5 Dakikada NeBilim Yarışması Ödül Töreni" etkinliği düzenlendi.

İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe; Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Öztürk, Genel Sekreter Yardımcısı Fikret Kara, ERÜ Astronomi ve Uzay Bilimleri Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İbrahim Küçük'ün yanı sıra, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan ERÜ Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nurten Filiz Ak, keşfetme ve bilme arzusunun beraberinde bilgiyi paylaşma heyecanını getirdiğini söyledi.

Yrd. Doç. Dr. Ak, "10 yılı aşkın süredir 3 farklı kıtada çok sayıda ülkede astronomiyi anlattım. Halen öğrencilere, arkadaşlarıma ve ilgisi olan herkese bilimi ve astronomiyi anlatmaya devam ediyorum. Keşfetme ve bilme arzusu beraberinde bilgiyi paylaşma heyecanı da getiriyor. Ben de bu heyecanımı yıllarca başka insanlarla paylaştım. Bir gün oturduğum yerden kalkıp sizin yerinize geçip astronomiyi birde sizden dinlemek istedim. İşte NeBilim Yarışması da temel olarak bu düşünceden doğdu. Bu yarışmada roller değişiyor. Bu sefer siz anlatıyorsunuz, biz dinliyoruz. Bu yarışma bir nevi sözlü sınav niteliğinde. Fakat bu çok eğlenceli bir sözlü sınav ve aldığınız notlar size hediye getiriyor" dedi.

ERÜ Astronomi ve Uzay Bilimleri Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İbrahim Küçük ise konuşmasında, bilimin çok önemli bir kavram olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Küçük, "Bir astronomun, bir astrofizikçinin gözlem aracı teleskopudur. Teleskopa bir kamera benzetmesi yapabiliriz. Biz uzaya tek bir kamerayla baktığımız zaman belli bir bölgeyi belli bir bilgiyi alabiliyoruz. Bundan dolayı bizim çok farklı kameralara ihtiyacımız var. Bugün burada UZAYBİMER olarak bir nevi öğrencilerimizi sözlü yapıyoruz. Fakat bunun karşılığı not değil buradaki teleskoplar. Yarışmamız sonunda dereceye girenler olacak. Aslında bu yarışmaya katılan herkesin bu ödülleri hak ettiğini söylemem gerekir. Hepiniz çok değerlisiniz. Çünkü bu vesileyle bilime hizmet ediyorsunuz. Bilim çok önemli bir kavram. Astronomiyi Türkçeye çevirirsek Gökbilim olarak tercüme ediyoruz. Gökbilim, başımıza gökyüzüne kaldırdığımızda gördüğümüz her şeydir" diye konuştu.

Daha sonra yaklaşık 20 kişinin uzayla ilgili 2,5 dakikalık video yükleyerek katıldığı NeBilim yarışmasında dereceye girenler belirlendi. Yarışma sonucunda İrem Sezdi ve Beyza Atasever 1'inci olurken, Merve Peker 2'nci, İpek Yılmaz ise 3'üncü oldu. Dereceye girenler ile jüri özel ödülüne layık görülen Berivan Can'a teleskop hediye edildi.

(AÖ-Y)



22.05.2017 10:23:01 TSI

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