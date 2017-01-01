45 yıl sonra mezun oldukları okulda buluştular
(Fotoğraflı)
Serkan Şansever
ÇORUM (İHA) - Çorum'un Sungurlu ilçesi'nde, 1971-1972 öğretim yılında Sungurlu lisesinden mezun öğrencileri 46 yıl aradan sonra mezun oldukları okulu ziyaret ederek eski anılarını canlandırdılar.
Sungurlu Lisesi Edebiyat öğretmeni Yusuf Yıldırım'ın 1971-1972 mezun öğrencileri, yıllar önce mezun oldukları okullarında yeniden buluşarak eski sınıf arkadaşları ile hasret giderip okul günlerini yâd ettiler. 46 yıl önce mezun oldukları okulda tekrar bir araya gelen 1971-1972 mezun öğrencileri, öğrencilik günlerini adeta tekrar yaşayarak birbirleriyle hasret giderdiler.
Okul idarecileri, toplantı vesileyle okul kütüphanesine kitap bağışı yapan Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'e, Yusuf Yıldırım ve öğrencilerine teşekkür etti.
(SŞ-BÖ)
22.05.2017 10:40:06 TSI
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