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Uluslararası Çok Kısa Filmler Festivali başlıyor



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ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi, 30 ülkede 90 şehirde aynı anda seyirciyle buluşan ve 19 yıllık bir geçmişe sahip 'Çok Kısa Filmler Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. Festival, 9-11 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek.

Muratpaşa Belediyesi, 19 yıl önce Fransa'dan çıkan ve bugün 30 ülkede 90 şehirde aynı anda seyirciyle buluşan Uluslararası Çok Kısa Filmler Festivali'ni Antalyalı sinemaseverlerle buluşturuyor. Jenerik hariç 4 dakikadan kısa filmlerden oluşan tematik seçkiler ve aynı özelliklere sahip uluslararası bir yarışmanın bulunduğu festivalde kurmaca, animasyon, belgesel, müzik klibi, video blog gibi her türden film yer alabiliyor.

Bu yıl festivalin uluslararası yarışma bölümünde 36 çok kısa film yarışacak. Yarışmaya Fransa'dan 11, İspanya'dan 9, İngiltere'den 6, Kanada'dan 3, Avustralya ve Almanya'dan 2, Amerika, Çek Cumhuriyeti ve Hollanda'dan 1'er çok kısa film yarışacak. Festival kapsamında ayrıca 90 şehirden toplanan seyirci oylarıyla da ayrıca bir ödül verilecek.

Festival Antalya'da, 9 - 11 Haziran tarihlerinde Muratpaşa Belediyesi Meltem Cep Sahne'de gerçekleştirilecek. Festival gösterimleri herkese açık ve ücretsiz olacak.

(SÇ-SÇ-Y)



22.05.2017 10:51:43 TSI

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