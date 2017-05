YEREL HABERLER / ERZİNCAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Erzincan'da Dünya Süt Günü kutlandı

Erzincan'da Dünya Süt Günü kutlandı



Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından her yıl düzenli olarak kutlanan Dünya Süt Günü Erzincan'da düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Erzincan Damızlık Sığır yetiştiricileri Birliği tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlikte öğrencilere sütün önemi anlatıldı. Gazi İlkokulunda düzenlenen etkinlikte öğrencilere süt ve kek ikram edildi.

Etkinliğe Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Yardımcısı Saadettin Taşkesen, Erzincan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Faruk Günay, Gazi İlkokulu Müdürü İhsan Kılıç, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte konuşan Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Yardımcısı Saadettin Taşkesen, sütün insan hayatındaki en önemli gıdalardan biri olduğunu söyledi. Sağlıklı bir beslenme için süt ve süt ürünlerinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Taşkesen, özellikle çocuklara sütün sevdirilmesi ve günlük olarak tükettirilmesinin son derece önemli olduğunu söyledi. Bu tür etkinliklerle süt tüketiminin özendirildiğini vurgulayan Taşkesen, süt tüketiminde istenen seviyeye ulaşılması için devlet kurumlarının ve sivil toplum örgütlerinin çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Yardımcısı Saadettin Taşkesen, "Özellikle çocukluk ve gençlik dönemlerinde süt içme alışkanlığının kazanılmasına özen gösterilmeli, çocuk ve gençler, bu besinleri her gün önerilen miktarlarda tüketmeleri için teşvik edilmelidir. Hepimizin de bildiği gibi ileri dönemlerde edindiğimiz alışkanlıkların temelinde çocukluk dönemindeki kazanımlarımız yer almaktadır. Yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı da bu dönemlerde kazanılmaktadır. Büyüme ve gelişme çağında olan çocukların süt ürünlerini tüketerek büyümesi ileri yaşlarda görülen osteoporoz (kemik erimesi) ve diğer hastalıklardan korunmada da çok önemlidir. Ülkemizde süt tüketimi, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine kıyasla daha düşüktür. Ülkemizde kişi başına tüketilen içme sütü miktarı yıllık 24 litre civarındadır. Bu miktar birçok Avrupa ülkesinde 100 litrenin üzerindedir. Oysa her yaş grubunun günde 2 su bardağı süt veya süt ürünlerini tüketmesi gerekmektedir. Sütün insan beslenmesindeki önemini çok iyi bilen bakanlığımız ülke genelinde başlattığı 'Okul Sütü Akıl Küpü' projesi ile de süt içme alışkanlığının kazanılmasında önemli rol oynamaktadır." dedi.

Erzincan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Faruk Günay ise süt üretiminin içerisinde yer alan bir sivil toplum örgütü olduklarını dile getirerek, insanların beslenmesinde büyük önem taşıyan sütün faydalarına değindi. Sağlıklı süt üretimine katkıda bulunmak amacıyla süt analiz laboratuvarı kurduklarını söyleyen Faruk Günay, insanlara süt içmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu.

Programda öğretmen ve öğrencilere süt ve kek ikram edilirken, tüm öğrencilere süt günü için özel olarak yaptırılan toplar dağıtıldı.

22.05.2017 10:53:12 TSI

