Simav'da Fenerbahçe coşkusu
(Fotoğraflı)
Mehmet Emin İncekulak
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde, Belediye Başkanlığı tarafından kapalı çarşıda kurulan dev ekranda Fenerbahçe-Olympiakos basketbol final maçını yüzlerce vatandaş izledi. 80-64 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile tamamlanan karşılaşmanın ardından araç ve yaya olarak sevinç gösterisi yapan taraftarlar, geç saatlere kadar kutlamayı sürdürdü.
Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Tüm ülkeyi sevince boğan bu karşılaşmanın Milli maç heyecanı içinde geçtiğini ifade etti. Özkan " Fenerbahçe Türkiye'ye, çok anlamlı bir günde 7'inci Basketbol kupasını hediye etti" dedi. (MEİ-EFE)
22.05.2017 10:54:03 TSI
NNNN