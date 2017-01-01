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Başkan Karaosmanoğlu: "20 milyon vatandaşımız obezite tehdidi altında"



KOCAELİ (İHA) -Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, özellikle kadınların spor yapmasına olanak sağladığı "Evden Okula Haydi Anneler Spora" projesinin Gölcük tanıtımını gerçekleştirdi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Haydi Anneler Evden Okula Spora" projesinin tanıtımı için Gölcük Okul Aile Birliği Başkanları ve Okul Müdürleri ile bir araya geldi. Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ali Bilgi'nin katıldığı Yazlık Ilıca Tesislerindeki toplantıda bir konuşma yapan Başkan Karaosmanoğlu, "Türkiye'de 20 milyon vatandaşımızın obezite tehdidi altında yaşadığını biliyoruz. Hep beraber buna önlem almak için elimizi taşın altına sokmamız gerekmektedir" dedi.

Kocaeli'deki ilçeleri ve okulları kapsayan proje dahilinde Gölcük ilçesindeki bütün okulların müdürleri ve okul aile birliklerinin davet edildiği toplantıda, projenin Gölcük Belediyesi ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün organizasyonun yanı sıra Büyükşehir Belediyesinin büyük destekleriyle hayata geçirileceğini vurgulayan Başkan Karaosmanoğlu, "Projemize destek verdiğiniz ve bizleri yalnız bırakmadığınız için öncelikle hepinize yürekten teşekkürlerimi sunuyorum.Bütün ilçelerimizde benzer toplantılar, kıymetli annelerimizle buluşmalar ve hasbihaller gerçekleştiriyoruz. Şimdi projemizden bahsetmeden önce sizlere sağlıklı yaşam ve çağın hastalığı olarak tabir edilen şişmanlık, diğer adıyla obezite konusunda hep beraber farkındalık çalışmaları yapmamız gerektiğini hatırlatmak isterim" diye konuştu.

Yaklaşık 80 milyon nüfusa sahip olan Türkiye'de, şişman kabul edilen sayısı nüfusumuzun neredeyse 4'te birini teşkil etmekte hatırlatmasını bir kez daha yapan Başkan Karaosmanoğlu, "Ne yazık ki, Türkiye'nin kişi başına düşen milli geliri en yüksek il olan Kocaeli'de de durum pek farklı değil. Nüfusun kilo oranlarına bakıldığında, Avrupa'nın en şişman ülkelerinden biri de maalesef Türkiye çıkıyor. İşin sağlık boyutunun yanı sıra gözlerden kaçan ancak ülke ekonomisine verdiği çok büyük bir zarar da var. Bunu göz önüne aldığımızda, hem tedavi giderleri, hem de işgücü kaybını da dikkate alırsak; önleyici tedbirlerin hem daha az maliyetli, hem de zaman ve işgücü kaybına sebep olmadan sonuca ulaştığı görülecektir. Bugün gerçekleştirilen bu çalışma ile çağımızın adeta salgını haline gelen dengesiz beslenmenin ve bunun kaçınılmaz sonucu olan obezitenin önüne geçilmesi ve anlatılması önemlidir" ifadelerini kullandı.

Genç kuşakların daha küçük yaşlarda bilinçlendirmeyi hedeflediklerini dile getiren Başkan Karaosmanoğlu, "Çocuklarımızın dengeli beslenme konusunda bilinçlendirilmesi ve obezitenin bedensel ve ruhsal olarak bireyler üzerinde oluşturduğu tahribata karşı, Kocaeli çapında toplumsal bilincin uyandırılması önce annelerimizi bu konuda bilinçlendirmekle mümkün olabilir. Annelerimizin bu toplumsal duyarlılığı sahiplenmesi çok önemli. Bu nedenle önce annelerimizi harekete geçiriyoruz. Çünkü çocuklar duyduğunu değil, gördüğünü yapar. Gelecek nesillerin sağlıklı olabilmesi annelerimizin elindedir. Sizlerin de okullarınızda projenin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için elinizden geleni yapacağınızdan şüphemiz yoktur. Bu hepimizin görevidir, ödevidir. Her birinize tekrar teşekkürlerimi sunuyor, hepinizi Allah'a emanet ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Toplantı daha sonra yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi.

(GY-Y)



22.05.2017 10:54:53 TSI

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