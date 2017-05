YEREL HABERLER / ANTALYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Antalya'da ramazan etkinlikleri

Antalya'da ramazan etkinlikleri



ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, geleneksel Ramazan eğlenceleri ile farklı kültürlerin tanıtılacağı, hemşeri gecelerinin bir araya geleceği programlar hazırladı. İftar çadırlarında 150 bin kişiye yemek ikramı yapılacak. Acil iftariyelik hizmeti bu yıl da devam edecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Antalyalıların unutulmaz bir Ramazan yaşaması için hazırlıklarını tamamladı. Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği Ramazan etkinlikleri kapsamında 1 ay boyunca Karaalioğlu Parkı içerisinde farklı etkinlikler düzenlenecek. Antalyalılar Karaalioğlu Parkı'na kurulan geleneksel Ramazan çarşısında alış verişten, yeme içme ve eğlenceye her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Akşamları da konser ve etkinliklerle Ramazan'ı doyasıya yaşayacak.



Farklı kültürler Antalya'da

27 Mayıs Cumartesi günü start alacak Ramazan etkinlikleri, her akşam saat 21.45'te Karagöz-Hacivat Orta Oyunu ile başlayacak. Etkinlikler kapsamında bu yıl Mustafa Ceceli, Uğur Işılak, Esat Kabaklı, Burak Ahıskalı gibi birçok ünlü sanatçı konser verecek. Hemşehri gecelerinde Gaziantep, Elazığ, Çankırı, Konya gibi farklı illerden gelen topluluklar kendi kültürlerini Antalya'ya tanıtacak. Aşık ile Maşuk, Mehteran ve Tasavvuf Müziği Topluluğu konserleri de Antalyalılarla buluşacak.



Ramazan coşkusu ilçelerde

Büyükşehir Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan'ı ilçelerde de dolu dolu yaşatacak. Ramazan etkinlikleri ilçelerde 28 Mayıs Pazar günü, saat 21.45'te, Gazipaşa Cumhuriyet Meydanı'nda İrfan Türküleri Konseri ile başlıyor. Demre, Serik, Akseki, Kemer, Kumluca, Manavgat, Finike, Alanya, Gündoğmuş, Elmalı, Korkuteli ve Kaş olmak üzere tüm ilçelerde Tasavvuf Müziği Konseri, İrfan Türküleri Konseri ve Karagöz- Hacivat Orta Oyunu etkinlikleri gerçekleşecek.



İftar soframıza davetlisiniz

Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca her akşam 5 bin kişiye iftar yemeği ikram edilecek. Antalya'nın çeşitli mahallelerinde kurulacak iftar sofralarında ise her gün bin kişi orucunu açacak. Ayrıca Ermenek Kültür Çadırı, Çamlıbel Kültür Çadırı'nda sıcak yemek, Tıp Fakültesi Acil Servisi, Araştırma Hastanesi Acil Servisi, Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi önü, otogar, yoğun trafiğin yaşandığı Sanayi, Migros, Çallı, Meydan, Hal, Demokrasi kavşaklarında vatandaşlara acil iftariyelik servisi yapılacak. Öte yandan Antalya'nın 19 ilçesinde de toplu iftar yemekleri verilecek.

