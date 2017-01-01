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Başkanlar AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresini değerlendirdi

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:12
Başkanlar AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresini değerlendirdi
Başkanlar AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresini değerlendirdi

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in ilçe ve belde belediye başkanları AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongrenin gerçekleştirilmesine ilişkin değerlendirme yaptılar.
Kongre değerlendirmesine Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş katıldı. Kongre hakkında değerlendirme yapan başkanlar, Türkiye'nin hep birlikte ''Sağlam İrade Güçlü Türkiye'' sloganı etrafında bir araya geldiğini belirterek, ''AK Parti kadroları olarak, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 3. Olağanüstü Büyük Kongremizi gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız başta olmak bütün Ak Kadrolar olarak bu kutlu heyecanı paylaştık. Türkiye ve milletimiz için daha yapacaklarımız var ilkesi ile çalışan ve çaba gösteren başta Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız sayın Binali Yıldırım'a teşekkür ediyoruz" dediler.
(CKT-DA-Y)

22.05.2017 11:12:22 TSI
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