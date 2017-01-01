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Alanya Oba'da kanalizasyon seferberliği



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ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT), Alanya'nın Oba Mahallesi'ne 7 milyon yatırım bedelli 37 kilometrelik kanalizasyon hattı döşüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT, kentte kanalizasyon çalışmalarını sürdürüyor. ASAT'ın merkez ve ilçelerde başlattığı altyapı seferberliği, Alanya ilçesi Oba Mahallesi'nde kanalizasyon çalışmasıyla devam ediyor. ASAT, Oba Mahallesi'nde toplamda 37 bin metre kanalizasyon şebeke hattı çalışması yapıyor. 7 milyon yatırım bedelli projede yaklaşık bin metrelik kanalizasyon şebeke hattı tamamlandı. Çalışmalarda 200'lük ve 300'lük HDPE koruge boru ve muhtelif çaplarda beton ve betonarme boru kullanıyor.

(SÇ-SÇ-Y)



22.05.2017 11:14:56 TSI

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