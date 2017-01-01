Başkan Çerçioğlu, Fenerbahçe'nin kupa coşkusuna ortak oldu
(Fotoğraflı)
Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Fenerbahçe'nin THY Avrupa Ligi Final Four şampiyonluk maçını Fenerbahçeliler ile birlikte Atatürk Kent Meydanı'nda izledi.
Atatürk Kent Meydanı'na gelmesiyle birlikte Fenerbahçelilerin sevgi gösterileriyle karşılaşan Başkan Çerçioğlu'na Aydınlılar, kurduğu dev ekranla büyük heyecanı izlemelerini sağlayan Topuklu Efe'ye teşekkür ettiler.
Fenerbahçe'nin attığı her basketten sonra alkışlarla destek veren Başkan Çerçioğlu, temsilcimiz Fenerbahçe'nin Yunan ekibi Olympiakos'u İstanbul'da 80-64 devirerek şampiyon olmasıyla birlikte tüm Fenerbahçelilerle birlikte büyük sevinç yaşadı. Maçın ardından Başkan Çerçioğlu Fenerbahçelilerin sevgi gösterileriyle alandan ayrıldı.
(MB-S)
22.05.2017 11:17:12 TSI
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