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Bozüyük'te şampiyonluk coşkusu Cumhuriyet Meydanı'nda yaşandı

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:20
Bozüyük'te şampiyonluk coşkusu Cumhuriyet Meydanı'nda yaşandı
Bozüyük'te şampiyonluk coşkusu Cumhuriyet Meydanı'nda yaşandı

(Fotoğraflı)

Fatma Savaş İnal
BİLECİK (İHA) - Bozüyük Cumhuriyet Meydanı'na konulan dev ekranda, Fenerbahçe ile Olympiakos B.C. arasında oynanan Euorlig Final Four final maçı keyfi yaşandı.
Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'nın gelen yoğun talepler üzerine basketbol severlere bir armağanı olarak dev ekran Cumhuriyet Meydanı'na kurularak hazırlandı. Basketbol severlerin ve Fenerbahçe taraftarlarının doldurduğu meydanda spor severlere bir de Bozüyük Belediyesi tarafından patlamış mısır ikram edildi. Heyecanlı geçen maçın ardından gelen şampiyonluk ile alanda büyük bir sevinç yaşandı. THY Avrupa Ligi Dörtlü Finalinde Olympiakos'u 80-65 yenerek tarih yazan ve Euroleague Avrupa Şampiyonu olan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın bu büyük başarısı meş'aleler yakılarak coşku ile kutlandı.
Maçın ardından Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı da sosyal medya hesabında Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu kutlayarak "Eurolig Basketbol final karşılaşmasında Olympiakos'u yenerek Avrupa Şampiyonu olan Fenerbahçe Basketbol takımını kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.
(FSİ-MET-Y)

22.05.2017 11:20:31 TSI
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