ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

'Erkekliğime hakaret etti, öptüm' diyen 18 yaşındaki genç tutuklandı

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:48
'Erkekliğime hakaret etti, öptüm' diyen 18 yaşındaki genç tutuklandı

Şeref Kahraman
KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de evine götürdüğü 14 yaşındaki kızı, 'sen nasıl erkeksin' dediği için gözlerini kapatıp öptüğünü söyleyen 18 yaşındaki tutuksuz sanık, mahkemece 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.
Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık B.P. (18), mağdurun annesi B.A. (44) ile avukatlar hazır bulunurken, mağdur A.A. (14) ise duruşmaya katılmadı.
"Erkekliğime hakaret etti. Ben de gözlerim kapalı öptüm"
18 yaşındaki tutuksuz sanık B.P. mahkemede sorgu ve savunmasında, "Mağdur arkadaşım olur. Saat: 23.00 sıralarıydı, gidecek hiçbir yeri olmadığını, şiddet gördüğünü söyledi. Kendi rızası ile bizim eve gittik. Evde annem, kız kardeşim vardı. Onlar bir odada, ben başka bir odada kaldım. O önceden beni mahallede öpmek istedi, ben kendimi geri çekmiştim. Evde de yine aynı böyle konu açıldı. Bana 'Sen ne biçim erkeksin' diyerek erkekliğime hakaret etti. Ben de gözlerimi kapatarak öptüm, dudağından mı öptüm bilmiyorum, gözlerim kapalıydı" diye konuştu.
Mağdurun annesi B.A. ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "Mağdur benim kızım olur. Bize darıldı, küstü, evden kaçtı. Sanığın yanına gitmiş, bir gün sonra eve geldiğinde dudağı mordu, sıkıştırdım, olayı anlattı. Kızım şuanda yurtta kalıyor. Yurdun voleybol turnuvası için Aydın'a gitti. Sanıktan şikayetçiyim" dedi.
Sanık B.P.'nin annesi Ö.P. de duruşmada tanık olarak dinlenirken, Ö.P. şunları söyledi: "Oğlum olay günü saat:23.00 sıralarında mağdur kız ile birlikte eve geldi. Kız kendini Melis olarak tanıttı. 19 yaşında olduğunu, gidecek yeri olmadığını, şiddete uğradığını söyledi. O gece kızım, ben ve mağdur kız aynı odada, oğlum ise başka odada yattı. Sabah 07.00 gibi de evden ayrıldı."
Mahkeme heyeti, 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuksuz yargılanan sanık B.P.'nin tutuklanmasına, mağdur A.A.'nın da diğer celse zorla getirilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.
(AÖ-Y)

22.05.2017 11:48:03 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Arkadaşının hesabından kredi çekip kendine aktarmış
YEREL

ARKADAŞININ HESABINDAN KREDİ ÇEKİP KENDİNE AKTARMIŞ
Başkan Çolakbayrakdar, Başkan Çelik'i ağırladı
YEREL

BAŞKAN ÇOLAKBAYRAKDAR, BAŞKAN ÇELİK'İ AĞIRLADI
Başkan Büyükkılıç, &quot;Açılan iş yerleri büyümenin, gelişmenin ve ticaret hacminin bir ifadesidir&quot;
YEREL

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, "AÇILAN İŞ YERLERİ BÜYÜMENİN, GELİŞMENİN VE TİCARET HACMİNİN BİR İFADESİDİR"
ERÜ'de Kozmik Söyleşi ve Bilim Etkinliği Düzenlendi
YEREL

ERÜ'DE KOZMİK SÖYLEŞİ VE BİLİM ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ
Başkan Ataş, MYO ve Pınarbaşı Spor Salonu'ndaki Çalışmaları Değerlendirdi
YEREL

BAŞKAN ATAŞ, MYO VE PINARBAŞI SPOR SALONU'NDAKİ ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRDİ
KTP tarafından Kayseri pilot iller arasında
YEREL

KTP TARAFINDAN KAYSERİ PİLOT İLLER ARASINDA
Dünyam Hastanesi, hemşireleri için kutlama düzenledi
YEREL

DÜNYAM HASTANESİ, HEMŞİRELERİ İÇİN KUTLAMA DÜZENLEDİ
Çolakbayrakdar, &quot;Yeni proje ile çiftçiler yüksek gelir sağlayabilecek&quot;
YEREL

ÇOLAKBAYRAKDAR, "YENİ PROJE İLE ÇİFTÇİLER YÜKSEK GELİR SAĞLAYABİLECEK"
Kayseri Tabip Odası Vefa Gecesi düzenliyor
YEREL

KAYSERİ TABİP ODASI VEFA GECESİ DÜZENLİYOR
Konaklar Mahallesi'ndeki Yangın Korku Dolu Anların Yaşanmasına Neden Oldu
YEREL

KONAKLAR MAHALLESİ'NDEKİ YANGIN KORKU DOLU ANLARIN YAŞANMASINA NEDEN OLDU
Erkilet Bulvarı'nda trafik kazası: 5 yaralı
YEREL

ERKİLET BULVARI'NDA TRAFİK KAZASI: 5 YARALI
EN ÇOK OKUNANLAR
Dünyada az bilinen Müslüman ünlüler
YAŞAM

MÜSLÜMAN OLDUKLARI AZ BİLİNEN ÜNLÜLER

 1
  • 2 Aslı Enver'in eski halini görenler tanıyamadı
  • 3 Gizemli bulut panik yarattı
  • 4 Nusret kupayı da tuzladı