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'Erkekliğime hakaret etti, öptüm' diyen 18 yaşındaki genç tutuklandı



Şeref Kahraman

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de evine götürdüğü 14 yaşındaki kızı, 'sen nasıl erkeksin' dediği için gözlerini kapatıp öptüğünü söyleyen 18 yaşındaki tutuksuz sanık, mahkemece 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık B.P. (18), mağdurun annesi B.A. (44) ile avukatlar hazır bulunurken, mağdur A.A. (14) ise duruşmaya katılmadı.

"Erkekliğime hakaret etti. Ben de gözlerim kapalı öptüm"

18 yaşındaki tutuksuz sanık B.P. mahkemede sorgu ve savunmasında, "Mağdur arkadaşım olur. Saat: 23.00 sıralarıydı, gidecek hiçbir yeri olmadığını, şiddet gördüğünü söyledi. Kendi rızası ile bizim eve gittik. Evde annem, kız kardeşim vardı. Onlar bir odada, ben başka bir odada kaldım. O önceden beni mahallede öpmek istedi, ben kendimi geri çekmiştim. Evde de yine aynı böyle konu açıldı. Bana 'Sen ne biçim erkeksin' diyerek erkekliğime hakaret etti. Ben de gözlerimi kapatarak öptüm, dudağından mı öptüm bilmiyorum, gözlerim kapalıydı" diye konuştu.

Mağdurun annesi B.A. ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "Mağdur benim kızım olur. Bize darıldı, küstü, evden kaçtı. Sanığın yanına gitmiş, bir gün sonra eve geldiğinde dudağı mordu, sıkıştırdım, olayı anlattı. Kızım şuanda yurtta kalıyor. Yurdun voleybol turnuvası için Aydın'a gitti. Sanıktan şikayetçiyim" dedi.

Sanık B.P.'nin annesi Ö.P. de duruşmada tanık olarak dinlenirken, Ö.P. şunları söyledi: "Oğlum olay günü saat:23.00 sıralarında mağdur kız ile birlikte eve geldi. Kız kendini Melis olarak tanıttı. 19 yaşında olduğunu, gidecek yeri olmadığını, şiddete uğradığını söyledi. O gece kızım, ben ve mağdur kız aynı odada, oğlum ise başka odada yattı. Sabah 07.00 gibi de evden ayrıldı."

Mahkeme heyeti, 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuksuz yargılanan sanık B.P.'nin tutuklanmasına, mağdur A.A.'nın da diğer celse zorla getirilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

(AÖ-Y)



22.05.2017 11:48:03 TSI

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