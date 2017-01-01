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Başkan Çolakbayrakdar, Başkan Çelik'i ağırladı

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:52
Başkan Çolakbayrakdar, Başkan Çelik'i ağırladı
Başkan Çolakbayrakdar, Başkan Çelik'i ağırladı

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i Kocasinan Akademi Yakut Tesisinde ağırladı. Başkan Çelik'e Kocasinan Akademi'yi gezdiren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, tesiste yapılan çalışmalar ve sunulan hizmetler hakkında bilgi verdi.
Kocasinan Akademi Yakut'u çok beğendiğini dile getiren Başkan Çelik, tesisin Kayserili hanımlar için büyük kazanç olduğunu ifade ederek, Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. Tesislerdeki geziye AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Muammer Kılıç da eşlik etti.
Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Çolakbayrakdar, tesisin tamamen kadınlara yönelik olduğunu vurgulayarak, "'Çözüm, Proje ve Sosyal Odaklı' belediyecilik anlayışıyla projelerimizi hayata geçirmekteyiz. Bu çerçevede hanım kardeşlerimizin hizmetine sunduğumuz Kocasinan Akademi Yakut tesisimizde akademik eğitimlerin yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif aktiviteler yer almaktadır. Sosyal hayatın içerisinde daha aktif olmalarını sağladığımız hanım kardeşlerimiz bir yandan da beceri kursları ile kendilerini geliştirmektedirler. Bu hizmetleri diğer mahallelerimize de götürmek için bu ve benzeri sosyal merkezlerimizin sayısını artıracağız" ifadelerini kullandı.
Başkan Çelik ve Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Akademi Yakut tesisi ziyaretinin ardından Sümer Mahallesine geçerek, Kayseri'nin en güzel parklarından biri olan Gül Park'ta vatandaşlarla bir araya geldi. Çaylarını vatandaşlarla birlikte Kafe Sinan'da yudumlayan Başkan Çelik ve Başkan Çolakbayrakdar, hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenleri de geri çevirmedi.
Vatandaşlar da Kocasinan Belediyesi'nin yapmış olduğu sosyal alanlar ile park ve yeşil alan çalışmalarından çok memnun olduklarını belirterek, Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.
(AÖ-Y)

22.05.2017 11:52:42 TSI
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