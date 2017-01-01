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Sungurlu şehir stadyumda sona gelindi

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:55
Sungurlu şehir stadyumda sona gelindi
Sungurlu şehir stadyumda sona gelindi

(Fotoğraflı)

Serkan Şansever
ÇORUM (İHA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde hayat yolu yanına yapımı devam eden şehir stadyumunda çim serme işlemi tamamlandı.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Halil Yurt, çim serme işleminin tamamlandığını ve yapıştırma işlemlerine geçildiğini söyleyerek sırada kumlama işleminin kaldığını, daha sonra kale direklerinin dikileceğini ifade etti.
Yurt, stadyumun önümüzdeki günlerde çalışmaları tamamlanarak, hizmetine sunulacağını sözlerine ekledi.
(SŞ-BÖ)

22.05.2017 11:55:30 TSI
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