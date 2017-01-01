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İncirliova Bahçeşehir Kolejinden resim sergisi



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Özel İncirliova Bahçeşehir Koleji öğrencilerinin 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı boyunca yaptıkları resimlerin sergi açılışı Aydın'daki bir alış veriş merkezinde yapıldı.

Özel İncirliova Bahçeşehir Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ömer Akın serginin açılışını yaparak, Görsel Sanatlar öğretmeni Arife Mitat'a emeklerinden dolayı teşekkür etti.10. sınıf öğrencisi Rana Karataş'ın piyano resitali eşliğindeki resim sergisine, Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi öğretmenleri katılım sağladı. Resim sergisi ziyatretçiler tarafından büyük ilgi gördü. Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi Kültür, Sanat ve Bİlim Şenliği kapsamında düzenlenen etkinlik , ebru boyama, inovasyon, kuş evi boyama ve müzik gösterileriyle devam etti.

Etkinlikler, 23 Mayıs Salı günü Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi İncirliova Kampüsünde Efes Bandosu konseri eşliğinde, saat 15.00-22.00 arasında devam edecek.

(OD-MB-Y)



22.05.2017 11:56:13 TSI

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