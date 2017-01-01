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Diyarbakır DSİSpor'dan iki şampiyonluk birden



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır DSİSpor, futbol ve basketbol grup maçlarında çifte şampiyonluk elde etti.

Malatya'da düzenlenen U-19 Türkiye Gençler Futbol Şampiyonası 2. Kademe maçlarında Mersin Akdeniz Belediyespor'u 2-0'u yenen ve Adana Demir Spor ile 3-3 berabere kalarak, finalle yükselen DSİSpor, zevkli ve çekişmeli geçen final karşılaşmasında Mersin İdman Yurdunu 5-4 mağlup ederek, grup şampiyonu oldu. Diyarbakır temsilcisi bu başarısıyla Türkiye yarı final müsabakalarına katılma hakkını elde etti. DSİSpor, Batman'da düzenlenen U-14 Basketbol müsabakalarında Şanlıurfa Gelişimspor'u 57-43, Siirtspor'u 71-38 ve Batmanspor'u 57 -32 yenerek, gurup şampiyonu oldu ve Türkiye finallerine katılma hakkı elde etti.

Diyarbakır DSİSpor Kulüp Başkanı Metin Güneş, bu sezon hem basketbolda hem de futbolda çok başarılı bir sezon geçirdiklerini belirtti. Güneş, uzun yıllardır futbolda elde ettikleri başarıları basketbola da yansıttıklarını kaydetti. Güneş, "Tesisleşmeye verdiğimiz önem ve sportif açıdan elde ettiğimiz başarılar tesadüf değildir. Tam aksine ekip olarak planlı ve programlı ve özverili çalışmalarımız elde ettiğimiz başarıların bir sonucudur" dedi.

(MÇ-MP-Y)



22.05.2017 12:03:48 TSI

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