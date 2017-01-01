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Sağlık Merkezinde mahsur kalan baykuş kurtarıldı



(Fotoğraflı)



Akif Yaman

BARTIN (İHA) - Bartın'da gece açık camından içeri girdiği Kozcağız Aile Sağlığı Merkezi'nde mahsur kalan baykuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Bartın Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarılarak doğaya bırakıldı.

Bartın'ın Kozcağız Beldesinde meydana gelen olayda, gece saatlerinde Aile Sağlığı Merkezi'nin açık bırakılan camından içeri giren baykuş, çıkış yolunu bulamayınca sabaha kadar merkezde bekledi. Sabah mesaiye gelen personelin fark etmesinin ardından merkeze Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Bartın İl Şube Müdürlüğü ekipleri çağrıldı. Merkezde baykuşu kalabalıktan korkmuş ve tedirgin halde çatı arasına saklanmış vaziyette bulan ekipler, baykuşa ve tedaviye gelen hastalara zarar gelmemesi için, Aile Sağlığı Merkezindeki hastaların tedavilerinin bitimini bekledi. Ekipler mesai bitiminin ardından İl Şube Müdürlüğü personeli ile birlikte ağ yardımı ile baykuşu yakalayarak muhafaza altına aldı. Veteriner hekimce gerekli kontrolleri yapılarak sağlık durumunun iyi olduğu tespit edilen baykuş İl Şube Müdürlüğün ekiplerince tabiata salındı.

(AY-RFK-Y)



22.05.2017 12:08:53 TSI

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