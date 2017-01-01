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AFDOS üyeleri Büyük Taarruz Şehitliği'ne yürüdü

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:11
AFDOS üyeleri Büyük Taarruz Şehitliği'ne yürüdü
AFDOS üyeleri Büyük Taarruz Şehitliği'ne yürüdü

(Fotoğraflı)

Gökten Ceylan
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar Doğa Sporları Kulübü (AFDOS) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Büyük Taarruz Şehitliği'nden Gezler Göletine yürüdü.
Geçtiğimiz hafta sonu sabah erken saatlerde Büyük Taarruz Şehitliği'ne ulaşan AFDOS sporcuları şehitlikte ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehitlerimizin anısına saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı söyledi. Daha sonra Gezler Göletine doğru yürüyen doğaseverlere Mehmet Yetişkin liderlik etti. Baharın kendini hissettirdiği bir parkurda ellerinde Türk bayrakları ile yürüyen AFDOS'lu sporcular 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı anısına yapılan bu faaliyete katılmaktan mutlu olduklarını kaydederek, faaliyet dolayısıyla AFDOS Yönetimine teşekkür etti.
Ekip Gezler Göleti'nde soluklandıktan sonra Afyonkarahisar'a dönerek faaliyete son verdi.
(GC-

22.05.2017 12:11:33 TSI
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