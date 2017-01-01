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Elite World'de iftar keyfi

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:11
Elite World'de iftar keyfi
Elite World'de iftar keyfi

(Fotoğraflı)

Atilla İdiz
VAN (İHA) - Elite World Van Hotel, Ramazan ayında vatandaşlara 5 yıldızlı iftar keyfi sunuyor.
Ramazan ayı nedeniyle hazırlıklarını tamamlayan Elite World Van Hotel, vatandaşlara 5 yıldızlı bir iftar programı hazırladı. Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Elite World Van Hotel Banket Müdürü Gülgün Demirci, tasavvuf müziği eşliğinde Ramazan ayına özel bir iftar menüsü hazırladıklarını ifade ederek, "Elite World Van Hotel'in ziyafet salonlarında gruplara özel set menü alternatifleri sunuyoruz. Tepe Ocakbaşı Restoranın şık ortamında canlı tasavvuf müziği eşliğinde, zengin açık büfe iftar yemeği programı ile Van halkının hizmetindeyiz. Rezervasyon yapmak isteyenlerin 0432 484 11 11 No'lu telefonu aramaları yeterli olacaktır. Bu vesileyle Ramazan ayının ilimiz, ülkemiz ve tüm Müslümanlar için barışa, huzura ve kardeşliğe vesile olmasını diliyorum" dedi.
(ATL-MSA-Y)

22.05.2017 12:11:44 TSI
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