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Şaphane'de velilere beslenme eğitimi



(Fotoğraflı)



Yunus Daşdemir

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Şaphane 75.Yıl Ortaokulunda velilere, 'İlköğretim Çağı Çocuk Beslenmesi' konusunda Diyetisyen Beyza Bayri tarafından bilgilendirme eğitimleri verildi.

Şaphane Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fuat Bayri, eğitime 75 velinin katıldığını ifade etti.

Bayri, "Ulaşılmadık veli kalmasın projesi kapsamında verilen eğitimlere 75 veli katılırken, projenin beslenme dostu okullar kapsamında velilere büyük yararı oldu.Tamamı taşımalı eğitim kapsamında öğrenim gören öğrencilerin eğitim gördüğü okulda yapılan bilgilendirme eğitimleri süresince veliler hem çocuk beslenmesi konusunda bilgi sahibi oldular hem de Diyetisyen Beyza Bayri'ye günlük hayattaki kendi beslenmeleri ile ilgili danışma fırsatı buldular.Proje kapsamında veli eğitimleri; bağımlılıkla mücadele, etkin ve verimli ders çalışma yöntemleri, afet hazırlık konularıyla devam edecek" diye konuştu. (YD-EFE)



22.05.2017 12:13:07 TSI

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