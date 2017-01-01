Büyükşehir İtfaiyesi'nden Çöp Yangınına Anında Müdahale
(Fotoğraflı)
MUĞLA (İHA) - Bodrum ilçesi Torba mahallesi Yokuşbaşı mevkiinde katı atık vahşi depolama alanında çıkan yangına Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı.
Bodrum çöp alanında dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenden dolayı çıkan yangına, Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri 4 arasöz, 2 su tankeri ve toplam 8 personelle müdahale etti. Çöplüğün küçük bir kısmında etkili olan yangın, itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile çok büyümeden kontrol altına alınarak soğutma işlemlerine başlandı.
(BT)
22.05.2017 12:15:31 TSI
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