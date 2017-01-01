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CHP'liler gençlik pikniğinde buluştu



(Fotoğraflı)



Ramazan Sarıkayalı

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Kumluca İlçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından 3. Gençlik Haftası Pikniği düzenlendi.

CHP Kumluca İlçe Başkanlığı tarafından Gençlik Haftası Pikniği düzenlendi. Beşikçi Mahallesinde gerçekleştirilen pikniğe CHP İl Başkan Yardımcıları, Kumluca, Demre ve Kaş İlçe Başkanları, mahalle muhtarları ve çok sayıda partili katıldı. Piknikte, çuval içinde zıplama, domates, acı biber yeme yarışması, unlu bardak içinde top bulma, halat çekme, kaşıkta yumurta taşıma ve bilek yarışmaları gibi etkinlikler yapıldı. Çok renkli görüntülere sahne olan yarışlardan sonra dereceye giren yarışmacılara pikniğe katılan protokol üyeleri tarafından madalyaları takdim edildi. Kumluca CHP İlçe Başkanı Kemal Bilal Öner, "Her yıl olduğu gibi bu yılda Gençlik Haftasında gençlerimiz için bu etkinlikleri düzenledik. Pikniğimizde değişik ikramlarımız oldu. Ardından katılımcılarımızın eğlenmesi için çeşitli yarışmalar düzenledik. Gençlerimizin ve katılımcıların eğlendiğini görmek ilçe teşkilatımızı çok memnun ediyor. Pikniğimize katılan değerli misafirlerimize ve katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

(RS-SÇ-Y)



22.05.2017 12:28:55 TSI

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