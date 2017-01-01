YEREL HABERLER / BALIKESİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Burhaniye'de Bisiklet Festivali sona erdi

Burhaniye'de Bisiklet Festivali sona erdi



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Belediye'nin ana sponsorluğunda düzenlenen 3. Bisiklet Festivali bu sene 120 bisiklet tutkununun katılımıyla gerçekleşti. Burhaniye Öğretmenler Mahallesi Çevre Koruma ve Güzelleştirme Derneği (BÖMÇED)'nin düzenlediği ve Burhaniye Belediyesi'nin ana sponsorluğunda gerçekleşen 3. Bisiklet Festivali'ne Türkiye'nin değişik illerinden birçok bisiklet sevdalısı katıldı.

19 Mayıs Cuma günü start alan festivalde sporcular, Burhaniye'de 3 gün boyunca pedal çevirdiler. Özellikle Burhaniye'nin köylerine düzenlenen bisiklet turları Burhaniye'nin tanıtımına katkı sağlarken, çevre bilincinin oluşumuna da katkı sağladı. İstanbul, İzmir, Bergama, Çanakkale Balıkesir, Bursa, Muğla, Antalya, Fethiye, Dalyan, Eskişehir, Edirne, Mersin, gibi değişik illerden Burhaniye'ye gelerek pedal çeviren sporcular, Belediye Başkanı Necdet Uysal ile birlikte mavi bayrak törenine katılırken, Burhaniye'yi çok beğendiklerini ifade ettiler. Öte yandan, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (BUBYO) ile Burhaniye Belediyesi arasında imzalanan protokol ile Burhaniye Bisiklet Festivali'nin, yöre tanıtımına ve ekonomisine katkısı araştırılarak, daha faydalı neler yapılabilir festival daha ileriye nasıl götürülebileceği araştırılarak rapor haline getirilecek. İmzalanan protokol ile Dünya'da ve Türkiye'de bisiklet turizminin gelişimi incelenerek bisiklet festivallerinin önemini ve bölge kalkınmasına katkısı incelenecek. Burhaniye Bisiklet Festivali'nin uluslararası niteliğe kavuşturulması önerisinde bulunacaklarını belirten BUBYO Müdürü Doç. Dr. M. Oğuzhan İlban "Yapacağımız anketler ve yüz yüze görüşmeler sonrasında turistlerin festivalde yaşadığı deneyimleri/memnuniyetlerini ölçerken yerel halkın bisiklet festivaline bakış açısını değerlendireceğiz. Bu değerlendirmeler sonucunda turizmin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için alternatif turizm çeşidi olarak bisiklet turizminin çoğaltılmasına yönelik politikalar ve stratejiler geliştirilecektir" dedi. 3 yıldır düzenlenen Bisiklet Festivalinin genişletilmesi ve daha yararlı hale gelmesini istediklerini belirten Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal ise "Üniversitemiz, 2015 yılında başlattığımız ve bu yıl da 3.sünü gerçekleştirdiğimiz Bisiklet Festivalimizin dününü ve bugününü mercek altına alarak bir yol haritası çizecekler. Bizlerde, Belediye olarak yolumuza daha bilimsel bir şekilde devam edeceğiz. İlçemizin zeytincilik ile birlikte en önemli iki geçim kaynağından birisi olan turizme nasıl daha fazla katkı sağlarız derdindeyiz" dedi.

(FT)



22.05.2017 12:40:23 TSI

NNNN

