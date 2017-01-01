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Ticaret İl Müdürü Sefa Özata, kızını evlendirdi

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:53
Ticaret İl Müdürü Sefa Özata, kızını evlendirdi
Ticaret İl Müdürü Sefa Özata, kızını evlendirdi

(Fotoğraflı)

Yasin Erdem
KARABÜK (İHA) - Kastamonu Ticaret İl Müdürü Sefa Özata, Karabük'te düzenlenen törenle kızını evlendirdi.
Sakarya Üniversitesi Araştırma Hastanesinde çalışan Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Kübra Özata, Sakarya Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Hami Gündoğdu ile dünya evine girdi. Genç çiftlerin düğünü önce Karabük'te sonra Sakarya'da yapıldı.
Karabük'te yapılan düğüne Kastamonu'dan Havalimanı Müdürü Yılmaz Hacıoğulları, Kredi Yurtları Müdürü Reşat Asrak, TSE İl Müdürü Bayram Güven, Basın İlan Kurumu Şube Müdürü Yaşar Kuru, Karabük Ticaret İl Müdürü Feridun Karataş, Karabük Belediyesi Fen İşleri Müdürü İrfan İnal, İl Seçim Müdürü Şeref Çelik, Boks Federasyonu Kadı Dağı Kamp Müdürü Osman Ece, TAŞIKO Başkanı Ahmet Sarıahmetoğlu ve çok sayıda davetli katıldı. Düğünde yapılan semazen gösterisi büyük beğeni topladı.
(YE-YE-Y)

22.05.2017 12:53:21 TSI
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