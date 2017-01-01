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9. Kocaeli Kitap Fuarı kendi rekorunu kırdı



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KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu 9. Kitap Fuarı kendi rekorunu kırdı.

9. Kocaeli Kitap Fuarı, son gününde seneye tekrar görüşmek dilekleriyle kapılarını kapatırken, kendi rekorunu da kırdı. 13-21 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Türkiye'nin en büyük kitap fuarı olarak anılan Kocaeli Kitap Fuarı'nı bu yıl 727 bin 407 kişi ziyaret etti. Böylece geride bırakılan 9 yılda kitap fuarını ziyaret edenlerin sayısı 3 milyon 877 bin 402 oldu.

9. Kocaeli Kitap Fuarı, bu yıl 13-21 Mayıs tarihleri arasında 465 yayınevi, 54 sahaf, 65 STK, 1.100 söyleşi, panel ve imza gününe ve 700 yazara ev sahipliği yaptı. Yazarlardan sinema ve dizi oyuncularına, eski futbolcu ve teknik direktörlerden gazetecilere, şairlerden şov dünyasının tanınmış isimlerine kadar yüzlerce tanınmış kişi kitap fuarına konuk oldu.

9. Kocaeli Kitap Fuarı etkinlikleri 'Kitaba Koş' organizasyonuyla başladı. Profesyonel atletler ile halk koşusu kategorisinde gerçekleşen yarışmanın ödülü yine kitap oldu. Bu yıl ayrıca ilk kez 'postacı yürüyüşü' yarışı da düzenlendi. Ardından Kocaeli'de yine ağaçlar kitap açtı. İzmit merkezdeki Yürüyüş Yolu ile KOÜ Umuttepe Kampüsü'nde toplam 5 bin adet kitap, ağaçların dallarından toplandı. KOÜ'deki etkinlikler çerçevesinde açık hava sineması gününde öğrenciler Türk sinemasının klasiklerinden Hababam Sınıfı Tatilde filmini izledi.

Bu yıl 'Medeniyet ve Kitap' temasının işleneceği fuarın onur konuğu ise öğretmenlik, yazarlık, şairlik, bestecilik, köşe yazarlığı, gazetecilik ve söz yazarlığı gibi birçok alanda tanınan Beşir Ayvazoğlu oldu. 2014 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Sanat Ödülü'ne layık görülen Ayvazoğlu, 13 Mayıs Cumartesi fuarın açılış gününde onur konuğu olarak Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ile bir araya geldi. Açılışa Heredot Cevdet olarak gönüllerde taht kuran Hasan Kaçan da katıldı.

9. Kocaeli Kitap Fuarı'nda milyonlarca kitabın alıcılarını beklediği yayınevi stantlarının yanı sıra sahaflar da yine bir hayli ilgi gördü. Sahafları dolaşan kitap kurtları aradıkları klasiklerin birçoğunu bu eski kitapların arasında buldu. 9. Kocaeli Kitap Fuarı'nın bu yıl uluslararası boyutu da ön plana çıktı. Amerikalı aktivist, yazar ve akademisyen Prof. Dr. Norman Finkelstein ile dünyanın yıllarca Cat Stevens olarak tanıdığı İngiliz şarkıcı, söz yazarı ve besteci Yusuf İslam kitap fuarına katıldı. Prof. Dr. Finkelstein, İsrail'in Gazze politikalarını eleştirirken, Yusuf İslam ise yeni kitabını sevenleri için imzaladı.

Bu yıl fuarda geçtiğimiz yılın 15 Temmuz'unda düzenlenen ve 240 şehit verdiğimiz hain darbe girişiminde yaşananlar ile FETÖ terör örgütü gerçeği düzenlenecek söyleşi ve panellerle masaya yatırıldı. Usta gazeteciler, olayların yakın tanıkları ve siyasal bilimciler, konuyu enine boyuna tartıştı. Gazeteciler Nedim Şener, Ferhat Ünlü, Çetiner Çetin, Metehan Demir, Merve Şebnem, Özel Kuvvet Komutanlığı'ndan emekli binbaşı Mete Yarar, eski emniyet müdürü Hanefi Avcı, 15 Temmuz gecesi yaşananları anlattı.

9. Kocaeli Kitap Fuarı'nda haber televizyon kanallarının genel yayın yönetmenleri, internet sitelerinin yöneticileri, ulusal gazetelerin yayın yönetmenleri, medyanın gündemdeki olaylara bakış açısını anlattı. Bu yıl Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Ahmet Şimşirgil, Talha Uğurluel, İsmail Kara gibi Türkiye'nin önde gelen tarihçileri, 9. Kocaeli Kitap Fuarı'nda tarihin koridorlarında keşfe çıktı.

9. Kocaeli Kitap Fuarı'nda söyleşi yapan ve imza günlerine katılan isimler arasında Mario Levi, Süleyman Özışık, Kemal Sayar, Erem Şentürk, Yusuf Kaplan, Ömer Tuğrul İnançer, Aşkım Kapışmak, Pınar Kür, Ayşe Kulin, Hayati İnanç, Rasim Özdenören, Hüsrev Hatemi, Enver Aysever, Kahraman Tazeoğlu, Sunay Akın, Mevlana İdris, Leyla İpekçi, Deniz Türkali, Şermin Çarkacı, Mehmet Doğan, Nurullah Genç, Sunay Akın, Mehmet Ali Bulut, Hasan Kaçan ve onlarca yazar, düşünür ve şair yer aldı.

9. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında özel oturumlar da yer aldı. Gençlik Ve Sinema Paneli, Gençlik Ve Spor Paneli, ''Kocaeli'nin Yerel Gazete Gerçeği'', ''Mancarlı Pide'den Pitaya'', ''Kocaeli'de Amatör Spor'', ''Cin Fikir Buluşmaları'' bunların arasındaydı. Kocaeli Kitap Fuarı'nda ''1. Bilge Şehir Kocaeli Karikatür Yarışması'', ''Edeb-i Hayat Okumaları'' gibi yarışmaların ödül törenleri yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Edebiyat Derneği (TDED) Kocaeli Şubesi'nin iş birliğiyle açılan "Yazarlık Kursu"na katılan 13 amatör yazar, 15 Temmuz darbe girişiminde yaşadıklarını, duygularını ve geleceğe dönük öngörülerini ortak bir kitapta bir araya getirdi. 13 ayrı yazarın ütopik bir kurguda buluştuğu ''Dağılma!'', 9. Kocaeli Kitap Fuarı'nda okuyucuyla buluştu.

Kitap Fuarı kapsamında anneler de unutulmadı. Anneler Günü programında ''Canan Karatay ile Anne ve Çocuk Beslenmeleri'' konulu söyleşi gerçekleştirildi. Fuara gelen annelere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı eğitmenleri tarafından seslendirilen ve annelere özel olarak hazırlanan Ninni CD'si hediye edildi. 9. Kocaeli Kitap Fuarı'nda genç kitapseverler için Kılavuz Alan Etkinlikleri de düzenlendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin gençlik projesi olan Kılavuz Gençlik Modeli kapsamında etkinlik alanları oluşturuldu. ''Diriliş Kampı Sanal Gerçeklik Uygulaması'' etkinliğinde Diriliş 2 kampında yapılan 360 derecelik çekimler eşliğinde Sanal Gerçeklik Gözlüğü ile misafirlerin kamp ortamını sanal olarak tecrübe etmeleri sağlandı.

Fuar alanından çocuklarla anne babalarının rahat etmesi için hizmetler sunuldu. KO-MEK tarafından 200 metrekarenin üzerinde geniş bir alan oluşturuldu. Burada çocuk oyun grupları, yüz boyama, masal okuma gibi etkinlikler yapıldı. Anne babalar çocuklarını bu alandaki görevlilere bırakıp, Kitap Fuarı'nı rahatça dolaşabildi. Ayrıca annelerin küçük çocuklarına gerekli bakımları yapabilmeleri için özel alanlar oluşturuldu.

Kocaeli Kitap Fuarı, geçen yıl 705 bin ziyaretçi ve satışı gerçekleşen bir milyonun üzerinde kitap ile Türkiye'nin zirvesine yerleşmişti. Bu yıl Kocaeli Kitap Fuarı, Kocaelili kitapseverler ve çevre illerden gelen kitap kurtlarının desteğiyle kendi rekorunu kırdı. 9. Kocaeli Kitap Fuarı'nı bu yıl 727 bin 402 kişi ziyaret etti. Bu yıl 9 günlük kitap fuarında yaklaşık 1 milyon kitap satıldı.

Kocaeli Kitap Fuarı, gelecek yıl 10 yaşına basacak. 10. Kocaeli Kitap Fuarı'nın, farklı etkinlikler, birçok yazar ve sanatçı, birçok yayınevleriyle kitapseverlerin karşısında olması bekleniyor.

(İG-İÇ)



22.05.2017 13:02:27 TSI

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