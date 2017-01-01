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Kepez'in yıldızları formalarını aldı

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 13:13
Kepez'in yıldızları formalarını aldı
Kepez'in yıldızları formalarını aldı

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Kepez Belediyesi Spor Kulübü tarafından bu yıl 2'ncisi gerçekleştirilen yetenek taramalarında başarılı olan genç sporcular, düzenlenen törenle formalarını aldı.
Kepez Belediyesi, genç sporculara düzenlenen tören ile formalarını dağıttı. Turgut Özal Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Kepez'in Yıldızları Forma Dağıtım Töreni'ne Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Yusuf İşeri, Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ünlüoğlu ile çok sayıda meclis üyesi ve sporcu velisi katıldı.
Tören, minik sporcuların eğlenceli anlarına ev sahipliği yaptı. Gönüllerince eğlenen öğrenciler, Kepez Belediye Spor Kulübü tarafından düzenlenen törende formalarına kavuşarak, geleceğin sporcuları olma yolundaki ilk adımlarını attı. Kepez'de eğitim veren yaklaşık 200 okuldan seçilen 2 bin 170 öğrencinin forma aldığı törende konuşan İl Gençlik ve Spor Müdürü Hacıcaferoğlu, başta Başkan Tütüncü olmak üzere emeği geçen herkese bu anlamlı proje için teşekkür etti.
Renkli anlara sahne olan törende gerçekleştirilen şovlarda Kepez Spor'un profesyonel sporcuları minik kardeşlerinin mutluluğuna ortak oldu.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Okullarda düzenlediğimiz basketbol ve voleybol yetenek taramalarında başarılı olan çocuklarımıza bugün formalarını hediye ediyoruz. Bizler her şeyden önce siz sevgili çocuklarımızı mutlu etmek istiyoruz. Çocuklarımız sporla geleceğe güzel bir şekilde hazırlansın istiyoruz. Okul ziyarette bulunarak yetenek taramaları gerçekleştirdik. Seçilen çocuklarımıza basketbol ve voleybolda eğitimler alarak buradaki ağabeyi ve ablalarınız gibi başarılı birer sporcu olmanızı istiyoruz. Belediyemizin birbirinden değerli hocaları çocuklarımıza eğitim verecekler. Geleceğin başarılı voleybol ve basketbolcuları Kepez'den çıkacak diye ümit ediyoruz."
Formla dağıtım töreni, konuşmaların ardından çocukların ilk formasına kavuşmasıyla devam etti.
(SÇ-SÇ-Y)

22.05.2017 13:13:02 TSI
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