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Tokat Devlet Hastanesi'nde 'cincırlı' ekipler görev başında



(Fotoğraflı)



Nurhan İçmez

TOKAT (İHA) - Tokat Devlet Hastanesi'nde 'cincırlı' özel güvenlik ekipleri görevlerine başladı.

Tokat'ta 77 bin 950 metrekare kapalı alan üzerinde hizmet veren devlet hastanesinde özel güvenlik görevlilerinin beyaz, mavi kod gibi olaylara kısa sürede müdahale edebilmesi ve devriye görevlerini hızlı bir şekilde yapabilmeleri için 'cincır' alındı. Kısa bir sürede 'cincır' kullanmayı öğrenen özel güvenlik görevlileri hastane içerisi ve dışarısında görev yapmaya başladı. Özel güvenlik görevlileri geniş bir alanda hizmet veren hastanenin bir ucundan diğer ucuna 'cincırla' daha hızlı hareket ederek süre kaybını ve en aza indiriyor.



"Cıncırların sayısını artırmayı planlıyoruz"

Tokat Devlet Hastanesi Yöneticisi Uzm. Dr. Cengiz Yakıt, oldukça geniş bir alanda hizmet veren hastanede özel güvenlik görevlilerinin beyaz ve mavi kod gibi olaylara daha hızlı müdahale etmesi, hastanedeki devriye görevlerini hızlı bir şekilde yapabilmeleri için cincır cihazı aldıklarını ifade ederek, "Güvenlik görevlileri cincır kullanmayı kısa sürede öğrendi. Olaylara daha hızlı bir şekilde süre kaybetmeden müdahale edebilmektedirler. İlerleyen süreçte bu cihazlarımızın sayısını artırmayı planlamaktayız" diye konuştu.

Güvenlik görevlilerinden Fahrettin Özer ise yaklaşık 2 aydır kullandıkları cincır sayesinde devriyeleri daha hızlı yaptıklarını olaylara kısa sürede müdahale edebildiklerini söyledi.

(Nİ-UY-AŞ-Y)



22.05.2017 13:14:17 TSI

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