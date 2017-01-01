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Kuru sıkı tabancaları gerçeğine dönüştürüp sattılar



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Çine ilçesinde satın aldıkları kuru sıkı tabancaların namlularını değiştirerek gerçek silaha dönüştürüp satan iki şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; polis ekipleri Çine ilçesinde yaşayan 2 kişinin ilçeden veya başka bölgelerden aldırdıkları kurusıkı gaz tabancalarının namlu, şarjör ve bazı bölümlerini değiştirmek suretiyle imal ettiği ruhsatsız tabancaları güvendikleri şahıslara veya aracılara sattığı yönündeki gelen istihbari bilginin ardından şüphelileri takibe aldı. Şüphelilerden biri silah ticareti için gittiği İzmir'de 11 adet tabanca kapakları ile yakalandı. İkinci şüpheli ise Çine'de gözaltına alındı.

Olayla ilgili olarak Çine ilçesindeki 5 ayrı ikamet ve iş yerinde yapılan aramada 43 adet tabanca gövdesi, 119 adet tabanca şarjörü, 4 adet tabanca namlusu, 4 adet namlu kısmı kapalı tabanca, 58 adet tabanca sürgüsü, 47 adet muhtelif tabancalara ait parça, 3 adet av tüfeği, 1 adet tüfek parçası, 534 adet kurusıkı tabanca fişeği, 48 adet boş kovan, 6 adet MKE yapımı fişek, 11 adet maytap, 76 adet havai fişek, 7 adet işaret fişeği ve 17 gram esrar maddesi ele geçirildi.

(MB-Y)



22.05.2017 13:15:21 TSI

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