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Yıldırım'da kaçağa geçit yok



(Fotoğraflı)



Fatih Ak

BURSA (İHA) - Türkiye'nin en kapsamlı kentsel dönüşüm projelerinden birini hayata geçiren Yıldırım Belediyesi, vatandaşların can güvenliğini tehdit eden ve şehir estetiğine zarar veren kaçak yapılarla mücadelesinde hız kesmiyor.

Yıldırım Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tespit ettikleri kaçak yapıların yıkımını sürdürüyor. Ekipler 2016'da 104 kaçak yapıyı yıkarken, 2017 yılında 21 adet yapının da yıkımını gerçekleştirdi. Yıkımlar esnasında konutların yanında kaçak iş yerlerinin de ilçede yükselmesine izin verilmiyor.

Kaçak yapılaşmaya asla taviz vermeyeceklerini vurgulayan Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Kaçak ve kalitesiz malzeme ile inşa edilen vermeyen yapılar insan hayatını tehdit ediyor. Kaçak yapı ile mücadelede asıl maksadımız 1. derece deprem kuşağında yer alan ilçemizde muhtemel felaketlerde yaşanabilecek kayıpların önüne geçerek modern bir şehir oluşturmak" diye konuştu.

Kaçak yapılaşma yüzünden vatandaşların mağdur olmasını üzüntüyle karşıladıklarını belirten Başkan Edebali, "Bizim önceliğimiz insan. Bunu tehdit edecek hiç bir yapılaşmaya asla göz yummayacağız. Hemşerilerimizden hassas olmalarını ve modern Yıldırım'ın inşasında bizlere destek olmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

(MŞ)



22.05.2017 13:21:22 TSI

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