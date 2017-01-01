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Başkan Aksoy, öğrencileri kampa gönderiyor



Yasin Erdem

KARABÜK (İHA) - Safranbolu Belediyesi, yaz aylarında fiziksel, psikolojik, zihinsel ve sosyal yönden çocukların gelişimine katkıda bulunmak amacı ile 10-14 yaş grubundan oluşan öğrencilere yönelik düzenlediği Ücretsiz İzci Kampı'nın ön kayıt başvuruları başlıyor.

Safranbolu Belediye Başkanı Dr. Necdet Aksoy, 8 yıldır geleneksel hale getirdikleri ve yaz tatillerinde çocuklara alternatif sosyal aktiviteler imkanı sundukları, "2017 Yaz İzci Kampı " ön kayıtlarının başladığını söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye İzcilik Federasyonu ile Genç Eksen Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü işbirliği ile organize edilen 2017 Yaz İzci Kampı'na 2003 ve 2007 yılları arasında doğan öğrencilerin katılabileceğini belirten Başkan Aksoy, çocuklarını göndermek isteyen ailelerin Safranbolu Belediyesi'ne başvurarak gerekli evrakları temin etmelerini istedi.

Aksoy, ön kayıt başvuruların 15 Haziran'da sona ereceğini de söyleyerek, " İzci kapmalarında, temel ve ileri seviye izcilik, kişisel gelişim, hafıza teknikleri, resim, müzik, tiyatro, yüzme, bisiklet, binicilik, pentatlon, badminton, arama-kurtarma, çevre ve orman, itfaiye ve yangın, tırmanma duvarı, balıkçılık, kano ve kürek, ilk yardım ve trafik konularında eğitimlerin verilecek. 2017 Yaz İzci Kampında verilen eğitimlerle çocuk ve gençlerin sosyalleşmeleri, ekip halinde çalışma becerilerini geliştirmek, öğrenme şevki, keşfetme duygusu, doğayı ve çevreyi sevmeleri, doğa şartlarına uyum sağlayarak şartlara uygun yaratıcı fikirler ortaya koyabilmeleri, analitik düşünme becerisine sahip olmaları amaçlanıyor" dedi.

(YE-YE-Y)



22.05.2017 13:25:41 TSI

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