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Kazaya neden olan sürücü arkasına bakmadan yaralıları bırakıp gitti



(Fotoğraflı - Görüntülü)



İbrahim Kılınç

AYDIN (İHA) - Aydın-İzmir karayolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazanın solama yapan bir aracın sağ şeritteki aracı sıkıştırması sonucu meydana geldiği belirtilirken, kazaya neden olan aracın sürücüsü ise arkasına bakmadan yaralıları bırakıp gitti.

Kaza öğlen saatlerinde Aydın-İzmir Karayolu Kazakkahvesi yol ayrımına yakın yerde meydana g eldi. Edinilen bilgiye göre; Aydın istikametinden Germencik istikametine seyir halinde olan Remzi Ç. Yönetimindeki 09 KT 965 plakalı otomobil Kardeşköy Kazakkahvesi Mevkiinde önce yol kenarındaki mıcırlara kapıldı ardından takla atarak yola düştü. Araç içerisinde sıkışan 4 kişi çevredekiler ve olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin yardımı ile ters dönen otomobilden çıkarılıp hastaneye kaldırıldı.

Görgü şahitleri normal bir hızla seyretmekte olan Remzi Çalışkan idaresindeki aracı, başka bir araç geçiş yaptığı sırada sıkıştırdığını belirttiler. Sürücünün kendisini sıkıştıran araçtan kaçarken önce yoldan çıktığı ardından da aracın takla atıp karayoluna ters düştüğü belirtildi. Polis ve jandarma tarafından el konulan kazaya neden olan diğer araç ve sürücüsünün arandığı belirtildi.

(İK)



22.05.2017 13:29:10 TSI

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