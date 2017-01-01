ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kazaya neden olan sürücü arkasına bakmadan yaralıları bırakıp gitti

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 13:29
Kazaya neden olan sürücü arkasına bakmadan yaralıları bırakıp gitti
Kazaya neden olan sürücü arkasına bakmadan yaralıları bırakıp gitti

(Fotoğraflı - Görüntülü)

İbrahim Kılınç
AYDIN (İHA) - Aydın-İzmir karayolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazanın solama yapan bir aracın sağ şeritteki aracı sıkıştırması sonucu meydana geldiği belirtilirken, kazaya neden olan aracın sürücüsü ise arkasına bakmadan yaralıları bırakıp gitti.
Kaza öğlen saatlerinde Aydın-İzmir Karayolu Kazakkahvesi yol ayrımına yakın yerde meydana g eldi. Edinilen bilgiye göre; Aydın istikametinden Germencik istikametine seyir halinde olan Remzi Ç. Yönetimindeki 09 KT 965 plakalı otomobil Kardeşköy Kazakkahvesi Mevkiinde önce yol kenarındaki mıcırlara kapıldı ardından takla atarak yola düştü. Araç içerisinde sıkışan 4 kişi çevredekiler ve olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin yardımı ile ters dönen otomobilden çıkarılıp hastaneye kaldırıldı.
Görgü şahitleri normal bir hızla seyretmekte olan Remzi Çalışkan idaresindeki aracı, başka bir araç geçiş yaptığı sırada sıkıştırdığını belirttiler. Sürücünün kendisini sıkıştıran araçtan kaçarken önce yoldan çıktığı ardından da aracın takla atıp karayoluna ters düştüğü belirtildi. Polis ve jandarma tarafından el konulan kazaya neden olan diğer araç ve sürücüsünün arandığı belirtildi.
(İK)

22.05.2017 13:29:10 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kuru sıkı tabancaları gerçeğine dönüştürüp sattılar
YEREL

KURU SIKI TABANCALARI GERÇEĞİNE DÖNÜŞTÜRÜP SATTILAR
İncirliova Bahçeşehir Kolejinden resim sergisi
YEREL

İNCİRLİOVA BAHÇEŞEHİR KOLEJİNDEN RESİM SERGİSİ
Başkan Çerçioğlu, Fenerbahçe'nin kupa coşkusuna ortak oldu
YEREL

BAŞKAN ÇERÇİOĞLU, FENERBAHÇE'NİN KUPA COŞKUSUNA ORTAK OLDU
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL

AYDIN TİCARET BORSASINDA GÜNLÜK OLUŞAN FİYATLAR
Aydın Müftülüğü seminer ve konferanslar düzenledi
YEREL

AYDIN MÜFTÜLÜĞÜ SEMİNER VE KONFERANSLAR DÜZENLEDİ
Germencik Belediyesi satranç turnuvasına ev sahipliği yaptı
YEREL

GERMENCİK BELEDİYESİ SATRANÇ TURNUVASINA EV SAHİPLİĞİ YAPTI
Afrikalı Mohammed hem diplomasına hem de sevdiğine kavuştu
YEREL

AFRİKALI MOHAMMED HEM DİPLOMASINA HEM DE SEVDİĞİNE KAVUŞTU
Yenipazar'ın en küçük pidecisi
YEREL

YENİPAZAR'IN EN KÜÇÜK PİDECİSİ
AK Parti Aydın Milletvekili Erdem, olağanüstü kongreyi değerlendirdi
YEREL

AK PARTİ AYDIN MİLLETVEKİLİ ERDEM, OLAĞANÜSTÜ KONGREYİ DEĞERLENDİRDİ
Ege Bölgesinde maddi sorunlar boşanma nedenleri arasında son sırada
YEREL

EGE BÖLGESİNDE MADDİ SORUNLAR BOŞANMA NEDENLERİ ARASINDA SON SIRADA
Nail Usta'nın meslek aşkı
YEREL

NAİL USTA'NIN MESLEK AŞKI
Polisin müdahalesi sonucu mahalle sakinleri uyuyabildi
YEREL

POLİSİN MÜDAHALESİ SONUCU MAHALLE SAKİNLERİ UYUYABİLDİ
Didim'de araçlar kafa kafaya çarpıştı
YEREL

DİDİM'DE ARAÇLAR KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI
Aydın'da plaj voleybolu heyecanı sona erdi
YEREL

AYDIN'DA PLAJ VOLEYBOLU HEYECANI SONA ERDİ
Aydın'da memur adayları KPSS'de ter döktü
YEREL

AYDIN'DA MEMUR ADAYLARI KPSS'DE TER DÖKTÜ
AK Parti MKYK Üyesi Savaş: Yükümüz ağır, vazifemiz bir o kadar kutsaldır.
YEREL

AK PARTİ MKYK ÜYESİ SAVAŞ: YÜKÜMÜZ AĞIR, VAZİFEMİZ BİR O KADAR KUTSALDIR.
TVF Pro Beach Tour 2017
YEREL

TVF PRO BEACH TOUR 2017
leyna Tilki, Sultanhisarlılara dert yandı
YEREL

LEYNA TİLKİ, SULTANHİSARLILARA DERT YANDI
Aydın'da cinayet
YEREL

AYDIN'DA CİNAYET

EN ÇOK OKUNANLAR
Nusret'in sosyal medyayı sallayan paylaşımları ve yorumları
FİSKOS

NUSRET KUPAYI DA TUZLADI

 1
  • 2 Aslı Enver'in eski halini görenler tanıyamadı
  • 3 Tuvaletin kapağını açınca hayatının şokunu yaşadı
  • 4 Gizemli bulut panik yarattı