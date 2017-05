YEREL HABERLER / BOLU HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Hamile Yılkı Atı ölmekten son anda kurtarıldı

BOLU (İHA) - Bolu'da, yaralı bir halde vatandaşlar tarafından bulunan Yılkı Atı, Bolu Belediyesi veterinerleri tarafından sağlığına kavuşturuldu.

Bolu'da bulunan At Yaylası'nda gruplar halinde dolaşan Yılkı Atları'ndan bir tanesi dün akşam saatlerinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulundu. Arka ayaklarından yaralanmış olan Yılkı Atı'nın yerde yattığını ve yürüyemediğini gören vatandaşlar durumu Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne haber verdiler. Olay yerine gelen veterinerler Yılkı Atı'nı tedavi ederek eski sağlığına kavuşturdular.

Olayla ilgili açıklama yapan Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü hekimleri, "eğer bize gelen ihbar olmasaydı hamile olan Yılkı Atı birkaç gün içinde ölümle karşı karşıya olacaktı. Onlarda birer can taşıyor ve birçoğu ufacık bir operasyonla eski sağlıklarına kavuşuyor. Bu sebeple bu olayda olduğu gibi her hayvan yaralanmalarında vatandaşlarımızdan büyük duyarlılık bekliyoruz. 444 26 58 numaralı ücretsiz hattan vatandaşlarımız her zaman bizlere ulaşabilirler" şeklinde konuştular.

22.05.2017 13:30:13 TSI

