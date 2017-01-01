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Aşıklar Geçidi Gebzelilerden ilgi gördü



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KOCAELİ (İHA) - Genel sergi festivalini ilk kez Gebze'de gerçekleştiren KO-MEK festivalin 3. gününde de birçok etkinlik düzenledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Kursları Gebze'de gerçekleştirdiği genel sergi ile de vatandaşlardan tam not aldı. Mümin Sarıkaya konseri ile kapılarını açan KO-MEK Genel Sergi Festivali ikinci gün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'na özel düzenlenen gece ile izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Festivalin 3. Gününde gerçekleştirilen birbirinden güzel ve eğlenceli programlarla sergiyi gezmeye gelen vatandaşlara eğlenceli anlar yaşatan KO-MEK aşıklar geçidi ile izleyenlerin ilgisini topladı.

Genel sergi festivalinin 3. gününde sabahın erken saatlerinde başlayan programlarla sergiyi gezmeye gelen özellikle çocuklu anne babaları yalnız bırakmadı. Sırf Tiyatro Çocuk Oyunları gurubunun sahnelediği çocuk oyunları ile çocukları eğlendiren KO-MEK ayrıca gün boyunca vatandaşlara Pişmaniye, Pamuk Şeker, Lokma ve Macun dağıttı. KO-MEK Tiyatro grubu öğrencileri "7 Bölge ile Türkiye" gösterisi izleyenlerin ilgisini çekti.

KO-MEK'in Genel Sergi Festivali, yarışmalardan konserlere, eğitim uygulamalarından branş tanıtımlarına birçok etkinlikle 3. gün de devam etti. Gecede ayrıca sahne alan Gebze Aşıklar, Şairler-Yazarlar, ve Edebiyatçılar, Kültür Evi derneğinin düzenlediği programa katıldı. Türkiye'nin farklı illerinden 25 aşık sahne alarak yaklaşık 3 saat boyunca aşık atışmaları ve türküler ile izleyenlerden büyük ilgi topladılar. Ayrıca Sayıştay Dış İlişkiler Grup Başkanlığına atanan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eski Genel Sekreter Yardımcısı Feyzullah Okumuş KO-MEK Genel Sergi Festivalini ziyaret etti.

(RFK-Y)



22.05.2017 13:33:22 TSI

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