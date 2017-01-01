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İvrindi'de mehteranlı çiftçi hayrı yapıldı



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in İvrindi ilçesinde, Kocaoba Mahallesinde düzenlenen geleneksel çiftçi hayrı büyük ilgi görürken mehteran ekibi de gösteri yaptı. Hayra Belediye Başkanı Recai Baytar ile Prof. Dr. Nevzat Aşık'da katıldı.

Kocaoba Mahallesindeki geleneksel çiftçi hayrı çiftçileri buluşturdu. Kocaoba Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Gürkaş ve Mahalle Muhtarı Cevdet Aktaş'ın öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar, konukları ağırlamak için seferber oldu. İvrindi Anadolu İmam Hatip Lisesi mehteran ekibi de gösteri yaptı. Mahalle caminde okunan Mevlidin ardından Prof. Dr. Nevzat Aşık vaaz etti. Konuklara teşekkür eden Tertip Komitesi Başkanı Ahmet Kurcen, "Her yıl yapılan hayrımızı bu yıl geleneklerimizin dışına çıkıp mehter takımı ile daha coşkulu bir hâle getirdik. Hayrımızın organizasyonunu, Kocaoba Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Göktaş ve Muhtarımız Cevdet Aktaş önderliğinde tüm köylülerimiz üstlendi. Organizasyon bir gün önceden başlarken, mevlit okunması ile başlayan etkinlik Prof. Dr. Nevzat Aşık hocamızın vaazı ile devam etti. Daha sonra dualar yapıldı. Konuklara, kavurma, keşkek, etli nohut, tatlı ve ayran ikramı yapıldı. Yemekten sonra Mehter marşları ile gönüllerimizin pası silindi. Birlik beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendiren Sıla-i Rahim yapmamıza vesile olan etkinliğimiz aylarca görüşemediğimiz dostlarımızla bizi buluşturdu. Başta dernek başkanımız Mehmet Gürkaş ve köy muhtarımız Cevdet Aktaş olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

(FT-EM)



22.05.2017 13:48:27 TSI

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