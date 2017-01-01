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Anne çocuk ve nine torun birlikte bez bebek yapıyorlar

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 13:59
Anne çocuk ve nine torun birlikte bez bebek yapıyorlar
Anne çocuk ve nine torun birlikte bez bebek yapıyorlar

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün Okullar Hayat Olsun Projesi çerçevesinde düzenlediği bez bebek kursuna annelerle çocukları ve ninelerle torunları birlikte katıldı. Bebek ve hayvan figürleri yapan çocuklar mutlu olurken, anne ve ninelerde çocuklarla birlikte olmaktan memnun oldular.
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün salonlarında açılan bez bebek kursuna 26 kişi katılıyor. En önemlisi de anne ve çocukları ile nineler ve torunlar birlikte çalışıyorlar. Kendi elleriyle renk renk bez oyuncaklar yapan çocuklar mutluluk yaşadı. Kursun ilgi gördüğünü anlatan Kurs Öğretmeni Aliye Çolak, "Okullar Hayat Olsun adı altında bez bebek yapımı kursu açtık. Kursumuza, anne çocuklar ile babaanne ve torunlar katılıyor. 12 yaş gurubunda çocuklarımız var. Onların becerileri ortaya çıkarken, anne çocuk beraber vakit geçirmeleri sağlanıyor. Çok da güzel gidiyor kursumuz. Çocuklarımız bayağı oyuncaklar çıkarmaya başladılar. Kendileri yaptıkları için de ayrıca mutlular. En önemlisi burada, çocukların kendilerini geliştirmeleri sağlanırken el becerileri de ortaya çıkıyor. Çocuklarımız paylaşımı öğrendikleri gibi anne ve nineleriyle burada 3-4 saat güzel vakit geçiriyorlar. Güzel bir proje olduğunu düşünüyorum" dedi.
Kursa gelen Emirhan Şişmanlar, "Geldiğimden memnunun. Burada hiç canım sıkılmıyor. O yüzden gelmek isterim. Kendi el sanatlarımızı oyuncakları yapıyoruz. Çok memnunum" dedi. İrem Nur Kaya da, " Baba annemle geliyorum. Geçen hafta bu bebeği yaptım. Şimdi palyaço yapacağım" dedi. Hanife Kaya ise, "Torunumla beraber geliyorum. Söyledim gider misin diye. Sevinçten uçtu. O da mutlu ben de mutluyum. Çok güzel bir kurs" dedi. Fırat Ertop da, "İki ablamla birlikte geliyorum. Onları çok seviyorum. Buraya gelmekten mutluyum" dedi. Annesiyle birlikte geldiğini anlatan Ecrin Aloğlu da, "Annemle birlikte geliyorum. Kursa gelmekten çok memnunum. Evdeki atık malzemeleri burada değerlendiriyoruz. Geçen hafta yaptım bu bebeği" dedi. Eda Aloğlu ise, "Biz bu kursa kızımla katılıyoruz. Kursa katılmaktan çok mutluyuz. Kızımla evde vakit geçiremiyoruz. Kızımla burada daha çok vakit geçiriyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.
(FT)

22.05.2017 13:59:35 TSI
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