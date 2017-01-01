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Süt tüketiminde halen gerideyiz

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:05
Süt tüketiminde halen gerideyiz
Süt tüketiminde halen gerideyiz

(Fotoğraflı)

İbrahim Kılınç
AYDIN (İHA) - Aydın Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (ADSYB) Başkanı Mehmet Sedat Güngör, gelişmiş ülkelerde yıllık kişi başı süt tüketiminin yaklaşık 130 litreyi bulurken, bu rakamın Türkiye'de 25-30 litre civarında olduğunu sağlıklı bir toplum için süt içme alışkanlığının herkese kazandırılması gerektiğini belirtti.
Sütün faydalarını anlatmak, süt içme alışkanlığının kazandırılmasını ve süt tüketiminin artırılmasını sağlamak amacıyla, Uluslararası Sütçülük Federasyonu'nun 1956 yılında aldığı bir karar gereğince, 21 Mayıs gününün, "Dünya Süt Günü" olarak kutlandığını belirten ADSYB Başkanı Mehmet Sedat Güngör, sütün, insan yaşamının her evresinde tüketilmesi gereken bir besin olduğunun unutulmaması gerektiğini söyledi.
"Gazlı içeceklerden daha az tüketiyoruz"
İnsanoğlunun doğumundan ölümüne kadar en faydalı sıvıların başında gelen sütün Türkiye'de yeterince tüketilmediğini ve süt tüketimi yaygınlaşması halinde bir çok sağlık sorununun da çözüme kavuşacağını ifade eden Güngör; "Tüm çabalara rağmen, ülkemizde içme sütü tüketim alışkanlığı olması gereken seviyenin çok altındadır. Bu doğrultuda yapılan araştırmalar, Türk halkının su, çay ve gazlı içeceklerden daha az süt tükettiğini göstermektedir. İnsan sağlığı için çok önemli olan süt aynı zamanda hayvancılık sektörünün de lokomotifi durumundadır" diyerek sağlık için sütün daha fazla tüketilmesini önerdi.
ADSYB Başkanı Mehmet Sedat Güngör ayrıca çok faydalı ve yararlı buldukları 'Okul sütü' projesinin sadece ilkokulda değil ortaokul ve liselerde de uygulanıp tüm yıla yayılmasının faydalı olacağını kaydetti.
(İK)

22.05.2017 14:05:28 TSI
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