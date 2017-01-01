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Bayburt Belediyesi yol ve sosyal donatı çalışmalarına devam ediyor



(Fotoğraflı)



Yaşar Yıldız

BAYBURT (İHA) - Yeni iş sezonu açıldığı günden bu tarafa çalışma temposunu hiç düşürmeyen Bayburt Belediyesi ekipleri birden fazla noktada çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler asfalt çalışmalarından park ve bahçelerdeki peyzaj çalışmalarına, cadde ve sokaklardaki yıkama faaliyetlerine birçok alanda çalışma yürütüyor.

Asfalt uygulamaları ve kaldırım yapım çalışmalarını birden fazla noktada aynı anda devam ettiren Bayburt Belediyesi'nin sahada görevli ekipleri, asfalt uygulamasının tamamlandığı Genç Osman Mahallesi'nde, asfalt aşınma tabakası çalışmalarını sürdürürken Zahit Mahallesi Doğakent mevkii, Çoruhevler mevkii ve Bahçeli Sokak ile Veli Şaban Mahallesi Ozulu Caddesi'nde kaldırım yapımına devam ediyor.

Gerçekleştirdikleri başarılı peyzaj çalışmalarıyla Bayburt'taki orta refüj ve kavşakları çeşitli motiflerle donatıp aynı zamanda çiçeklendiren Bayburt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını Şingah Mahallesi İbn-i Sina Caddesi'ne taşıdı. Buradaki orta refüjlerde çiçeklendirme çalışması yapan ekipler çeşitli renklerdeki çiçekleri toprakla buluşturuyor.

Belediye çalışmalarını yerinde takip eden Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş ise alanları tek tek ziyaret ederek sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi alıyor.

(YY-ÖB-Y)



22.05.2017 14:17:49 TSI

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