YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Odunpazarı'nda 1'inci "Bale Rüzgarı" adlı etkinli

Odunpazarı'nda 1'inci "Bale Rüzgarı" adlı etkinli



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü yıl sonu gösterisinin ardından 1'inci "Bale Rüzgarı" adlı etkinliğe imza attı.

Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleşen 1'inci Bale Rüzgarı etkinliğine, Odunpazarı Belediye Başkanvekili Mustafa Kosku, Odunpazarı Belediyesi Başkan Yardımcıları, daire müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Koreograflığını İlker ve Elif İlik'in yaptığı 1'inci Bale Rüzgarında, 21 ayrı sahne yer aldı. Odunpazarı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde açılan bale kurslarında 2 yıl boyunca eğitim alan öğrencilerin performanslarını sergilediği 1'inci Bale Rüzgarında öğrenciler aerobik bale ve bale gösterileri yaptı.

Aylar öncesinden bu gösteriye hazırlanmaya başlayan öğrenciler, 1'inci Bale Rüzgarına katılanlara Devlet Opera ve Balesi tadında bir gösteri sundu. Etkinliğe katılan vatandaşlar öğrencilerin gösterisinden oldukça etkilenirken, öğrencilerin performansları ise alkışlandı.

(MEB-MET-Y)



22.05.2017 14:20:56 TSI

NNNN

