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Atatürk Üniversitesi'nden 1. Uluslararası Öğrenci Şöleni

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:29
Atatürk Üniversitesi'nden 1. Uluslararası Öğrenci Şöleni
Atatürk Üniversitesi'nden 1. Uluslararası Öğrenci Şöleni

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Atatürk Üniversitesi tarafından ilk kez düzenlenen 1.Uluslararası Öğrenci Şöleni renkli görüntülere sahne oldu.
Şölene; Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Emniyet Müdürü Ahmet Arslan, Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Fuat Taşkesenligil, üniversite yönetimi, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda uluslararası öğrenci katıldı.
Türkiye'de yaşayan ve eğitim gören uluslararası öğrencilerin kendi ülkelerinde yaşıyormuş gibi hissetmeleri için gayret gösterdiklerini dile getiren Rektör Çomaklı: "Buradaki varlığınız hem üniversitemizin globalleşme hedefi çerçevesinde hem de uzakları yakın kılma adına bizim için önemli. Bu nedenle gerek sizlerle ve gerekse uluslararası akademik personelimizle düzenli olarak bir araya gelmeyi ve globalleşme süreçlerimizin başarılı sonuçlarını görmeyi ve bu vesile ile üniversitemizin, dolayısıyla dünyanın ve insanlığın geleceğini hep birlikte planlamayı önemsiyoruz.
Burada bulunmanız, dostluk ve kardeşlik düşüncesinin dünya ölçeğinde bilgiden hareketle yeşerip kuvvetlenmesi için çok önemli bir fırsat oluşturuyor. Problemleri, kendimize dışarıdan tutulan bir aynadan bakarak ele alıp değerlendirme konusunda çok farklı yaklaşımlar ortaya koymamızı sağlayacaktır" dedi.
"Sizin buradaki varlığınız bize güç ve değer katıyor"
Uluslararası öğrencilerin Atatürk Üniversitesi'ne renk kattığını belirten Çomaklı: "Sizden beklentimiz, Üniversitemizden, güzel Erzurumumuzdan kendi ülkelerinize kültürel köprüler kurmanız. Sizin buradaki varlığınız bize güç katıyor, değer katıyor. Bilmenizi isterim ki Üniversitemizin dünyanın pek çok ülkesinden uluslararası öğrenci ve öğretim üyeleri için bir cazibe merkezi haline gelmesi için büyük bir gayret içindeyiz. Dünyanın 78 ülkesinden 2346 uluslararası öğrenci Üniversitemiz ailesine katılmış durumda. Hedefimiz bu sayıları her geçen gün biraz daha artırmak sureti ile Üniversitemizin uluslararası hale gelmesine yeni bir ivme kazandırmaktır.
Bu vesile ile bu etkinliği hazırlayan, tüm personelimize teşekkür ediyorum. Üniversitemizde oluşturulacak ve her gün biraz daha gelişmesi için çalışmalarımızı sürdürdüğümüz çok uluslu ortamın, öğrencilerimizin eğitim deneyimlerini zenginleştireceğine olan inancım tamdır. Sizleri eğitimli bireyler olarak mezun etmenin yanı sıra birer kültür elçisi olarak ülkemizden uğurlamak en büyük dileğimizdir. Bu düşüncelerle hepinize sevgilerimi sunuyor, başarılar diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.
Bu tür etkinliklerin sık sık düzenlenmesi gerektiğine dikkat çeken Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu: "Yabancı uyruklu öğrenciler ülkemizin emanetidir. Bu noktada Atatürk Üniversitesinin edindiği misyonu önemsiyorum. Dünyanın dört bir yanından öğrenciler okumak için Erzurum'a geliyor. Onları güzel ağırlayıp, kendi ülkelerinde yaşıyormuş gibi hissetmelerini sağlamak bizim asli görevlerimiz arasında. Bu tür etkinlikler de alışmaya ve kaynaşmaya vesile olarak bu sürecin aşılmasına kolaylık sağlıyor" ifadelerini kullandı.
Piknik havasında geçen etkinlikte öğrenciler, müzik eşliğinde oyunlar oynayıp, gönüllerince eğlendiler.
(ERZ-AT-Y)

22.05.2017 14:29:19 TSI
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