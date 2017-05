YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Körfez'in kirazları yeniden canlandı

KOCAELİ (İHA) - Körfez'de "Her Bahçeye Bir Kiraz" projesi ile dağıtılan fidanlar, meyve vermeye başladı.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran'ın öncülük ettiği "Her Bahçeye Bir Kiraz" projesi meyve vermeye başladı. Körfez Belediyesi, marka kent çalışmaları kapsamında Körfez'in simgesi olan kirazı canlandırmak için 2015 yılında "Her Bahçeye Bir Kiraz" projesinin startını vermiş, sadece bu yıl 10 bin adet kiraz fidanı dağıtımı yapılmıştı. Başkan Baran, hafta sonu AK Parti Milletvekili İlyas Şeker ile birlikte Yarımca bölgesinde kiraz bağlarını gezdi. Ekilen fidanlar, meyve vermeye başlarken, kirazı dallarından ilk koparan da Milletvekili İlyas Şeker, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve Taşköprülüler Dernek Başkanı Yasin Sönmez oldu. Başkan Baran, "Başlattığımız projeler ile kiraz üretimini arttırdık. İlerleyen dönemde Körfez kirazının değeri daha da artacak ve Körfez, kirazıyla anılacak" şeklinde düşüncelerini ifade etti.

